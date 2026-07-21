Policjanci zatrzymali „odbieraka”, który chciał oszukać 64-latka. Został tymczasowo aresztowany Data publikacji 21.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci z wydziału do walki z przestępczością ekonomiczną zatrzymali na gorącym uczynku 19-letniego mężczyznę, który przyszedł do 64-letniego mieszkańca powiatu słupskiego wyłudzić ponad 80 tysięcy złotych.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną w ramach swoich działań ustalili, że na terenie Słupska może dojść do przekazania wyłudzonych od 64-latka pieniędzy. Funkcjonariusze ustalili czas i miejsce spotkania w którym pokrzywdzony miał przekazać pieniądze oszustom.

W piątkowe popołudnie na jednym z parkingów przy markecie w Słupsku funkcjonariusze zatrzymali 19-letniego obywatela Ukrainy, który jako tak zwany odbierak przyszedł po pieniądze od oszukanego mężczyzny.

Jak ustalili mundurowi, oszuści zadzwonili do mężczyzny informując go o możliwości ogromnych zysków z inwestowania w akcje spółek giełdowych. Jak się okazało, 64-latek dał się oszukać już w maju tego roku, kiedy „zainwestował” pierwsze pieniądze. Po jakimś czasie przestępcy odezwali się ponownie, informując go o konieczności pokrycia fikcyjnych strat w związku z jego „inwestycjami”. Oszuści poinformowali mężczyznę, że pracownik z sektora obsługi klienta zgłosi się do niego po ponad 80 tysięcy złotych. Łącznie senior mógł stracić prawie 150 tysięcy złotych!

19-latek został zatrzymany, a sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na okres 2 miesięcy.