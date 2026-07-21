Kryminalni zatrzymali 19-latka podejrzanego o współudział w oszustwie Data publikacji 21.07.2026 Powrót Drukuj Dzięki skutecznej współpracy pomiędzy kryminalnymi z Lęborka i KWP w Gdańsku zatrzymano 19-letniego „odbieraka”. Mężczyzna jest podejrzany o współudział w oszustwie na szkodę 48-letniej mieszkanki powiatu lęborskiego. Przestępcy pod legendą prowadzonych przez Policję działań, mających na celu ochronę oszczędności pokrzywdzonej, nakłonili ją do wypłaty pieniędzy z bankomatu. Gdyby nie interwencja świadka, który podjechał w tym czasie pod bankomat, zorientował się, że kobieta jest okradana i spłoszył przestępcę, 48-latka mogłaby stracić wszystkie swoje oszczędności.

W środę 15 lipca do 48-latki z powiatu lęborskiego zadzwonił przestępca podający się za oficera Policji. Twierdził, że kobieta padła ofiarą ataku hakerskiego, zgromadzone na jej koncie oszczędności są zagrożone i trzeba je jak najszybciej wypłacić. Policja ma prowadzić działania mające na celu ochronę jej pieniędzy, a ona musi z funkcjonariuszami w tym zakresie współpracować i nigdzie nie dzwonić, bo jej telefon jest na podsłuchu. Kobieta poszła do banku, ale okazało się, że już był zamknięty, więc oszust polecił, aby wypłaciła pieniądze blikiem z bankomatu. Twierdził, że pod wskazany przez niego bankomat podejdzie nieumundurowany policjant, który pomoże kobiecie to zrobić. Zakapturzony mężczyzna z maseczką „covidową” na twarzy, korzystając z telefonu kobiety, wypłacił z jej konta kilkaset złotych. Na to zwrócił uwagę świadek, który widząc zdenerwowaną, zapłakaną kobietę (przestępcy straszyli ją, że jeśli nie będzie współpracować, zostanie aresztowana) i zamaskowanego mężczyznę, zorientował się, że właśnie dochodzi do przestępstwa. Chwycił go za ubranie i próbował obezwładnić, ale oszust zdołał się wyswobodzić i uciec.

Sprawą od razu zajęli się lęborscy kryminalni, którzy przy współpracy z funkcjonariuszami operacyjnymi z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku ustalili tożsamość oszusta i już następnego dnia zatrzymali go w jego własnym mieszkaniu. To 19-letni Gdańszczanin, któremu śledczy przedstawili zarzuty udziału w oszustwie, przestępstwie zagrożonym karą 8 lat pozbawienia wolności.

W piątek 17 lipca mężczyzna został doprowadzony do prokuratury. Prokurator zastosował wobec niego środki zapobiegawcze w postaci m.in. policyjnego dozoru, zakazu kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonej oraz zakazu opuszczania kraju, połączonego z zakazem wydawania dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy.

Sprawa jest rozwojowa, śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.