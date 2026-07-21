Tymczasowy areszt za kradzież z włamaniem do koparki wartej niemal 200 tysięcy złotych. Skuteczna praca doprowadziła do odzyskania maszyny Data publikacji 21.07.2026 Powrót Drukuj Skuteczna praca operacyjna sławieńskich i darłowskich policjantów doprowadziła do zatrzymania 74-letniego mężczyzny podejrzanego o kradzież z włamaniem do ładowarki o wartości blisko 200 tysięcy złotych. Funkcjonariusze odzyskali skradzioną maszynę, a w trakcie zatrzymania mężczyzny na terenie posesji ujawnili również 620 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy, oraz zatrzymali osobę poszukiwaną. Sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Na początku lipca sławieńscy policjanci otrzymali zgłoszenie o tym, że w nocy z placu budowy doszło do kradzieży z włamaniem ładowarki o wartości blisko 200 tysięcy złotych.

Od momentu przyjęcia zawiadomienia policjanci rozpoczęli szczegółowe ustalanie okoliczności zdarzenia oraz prowadzili czynności ukierunkowane na ustalenie sprawcy i miejsca ukrycia skradzionej maszyny. Kluczową rolę odegrała praca operacyjna, obejmująca analizę pozyskanych informacji, weryfikację kolejnych ustaleń oraz sprawdzenie wytypowanych miejsc.

Dzięki doświadczeniu i konsekwencji funkcjonariuszy wytypowano jedną z posesji na terenie gminy Darłowo. Podczas wspólnej realizacji sławieńskich i darłowskich operacyjnych przy współpracy funkcjonariuszy z Grupy Zamiejscowej Placówki Straży Granicznej w Darłowie ujawniono skradzioną ładowarkę o wartości niemal 200 tysięcy złotych.

Kilka dni po ujawnieniu maszyny policjanci zatrzymali 74-letniego mieszkańca powiatu sławieńskiego podejrzanego o dokonanie kradzieży z włamaniem. Na jego posesji funkcjonariusze zabezpieczyli również 620 opakowań papierosów bez polskich znaków akcyzy. W trakcie czynności policjanci zatrzymali mężczyznę poszukiwanego przez Sąd Rejonowy w Lipnie celem odbycia kary 6 roku pozbawienia wolności. Obaj mężczyźni trafili do policyjnego aresztu.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 74-latkowi zarzutu. Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania, do którego sąd się przychylił. Mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Zatrzymany 33-latek został osadzony w jednym z zakładów karnych.

Utracone mienie dzięki natychmiastowym działaniom wróciło do właściciela.

( KWP w Szczecinie / kc)