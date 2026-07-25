25 lipca Dzień Bezpiecznego Kierowcy Data publikacji 25.07.2026 Powrót Drukuj Dzień Bezpiecznego Kierowcy, obchodzony 25 lipca, przypada na dzień, kiedy tradycyjnie wspominamy Świętego Krzysztofa – patrona kierowców i podróżnych. Choć korzenie tego dnia są religijne, dziś coraz częściej traktujemy go jako symboliczny czas przypomnienia o tym, że bezpieczna podróż zależy przede wszystkim od odpowiedzialnych decyzji podejmowanych za kierownicą.

Dzień Bezpiecznego Kierowcy to dobra okazja, by na moment się zatrzymać i przypomnieć sobie, że rozsądek, przestrzeganie przepisów, dostosowanie prędkości do warunków na drodze, zachowanie odpowiedniej odległości oraz unikanie pośpiechu i czynności odwracających uwagę od prowadzenia pojazdu mogą uratować zdrowie i życie. To szczególnie ważne w sezonie wakacyjnym, kiedy na drogach przybywa kierowców, a tempo życia rośnie.

Wszystkim kierowcom życzymy bezpiecznych tras, sprawnych pojazdów, życzliwych współuczestników ruchu. Bądźcie odpowiedzialni za kierownicą. Niech każda podróż – niezależnie od jej długości – kończy się spokojnym powrotem do domu.