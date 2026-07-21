Stanął w obronie zaczepianego pasażera. Policjanci zatrzymali dwóch podejrzanych o napaść w poznańskim tramwaju Data publikacji 21.07.2026 Powrót Drukuj Dzięki intensywnej pracy operacyjnej policjantów z Komisariatu Policji Poznań-Północ zatrzymani zostali dwaj mężczyźni podejrzani o pobicie 67-letniego pasażera tramwaju linii nr 16. Do zdarzenia doszło po tym, jak senior zareagował na słowne zaczepianie pasażera z Ukrainy. Śledczy nadal ustalają tożsamość pokrzywdzonego mężczyzny i apelują o jego kontakt z Policją.

Do zdarzenia doszło w piątek, 17 lipca br., około godziny 13.00 w tramwaju linii nr 16 jadącym w kierunku pętli Jana III Sobieskiego. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, dwóch mężczyzn miało słownie zaczepiać pasażera, który był obcokrajowcem.

Na ich zachowanie zareagował 67-letni pasażer tramwaju, stając w obronie zaczepianego mężczyzny. Między nim a agresorami doszło do wymiany zdań, a po opuszczeniu tramwaju na przystanku „Kurpińskiego” konflikt przeniósł się poza pojazd.

Jak wynika z ustaleń śledczych, pomiędzy 67-latkiem a jednym z agresorów doszło do szarpaniny. Starszy mężczyzna najpierw odepchnął napastnika, po czym został przez niego kilkukrotnie uderzony pięściami oraz kolanem w twarz. W trakcie zdarzenia interweniowała kobieta będąca świadkiem całej sytuacji, próbując rozdzielić uczestników. Mimo jej reakcji mężczyźni nadal się wzajemnie atakowali, a do zajścia dołączył drugi z agresorów, który również próbował zaatakować 67-latka.

Świadkowie natychmiast powiadomili o zdarzeniu operatora numeru alarmowego 112. Policjanci skierowani na miejsce nie zastali jednak ani pokrzywdzonego, ani sprawców.

Następnego dnia, w godzinach wieczornych, 67-letni mieszkaniec Poznania zgłosił się do Komisariatu Policji Poznań-Północ i złożył zawiadomienie o przestępstwie. Z przekazanej przez niego relacji wynikało, że agresja sprawców była skierowana wobec kilkunastoletniego chłopca z Ukrainy, którego wcześniej słownie zaczepiano w tramwaju.

Pokrzywdzony został poddany badaniom w Zakładzie Medycyny Sądowej. Ostateczna opinia biegłego określi zakres odniesionych obrażeń. Wstępnie wskazują one na naruszenie czynności narządu ciała na okres poniżej 7 dni.

Od momentu przyjęcia zawiadomienia policjanci prowadzili intensywne czynności procesowe i operacyjne. Funkcjonariusze zabezpieczyli materiał dowodowy, przeanalizowali zapisy monitoringu oraz wykonali szereg działań, które doprowadziły do ustalenia i zatrzymania obu podejrzanych.

Zatrzymani to 38- i 41-letni Polacy. Obaj przebywają obecnie w policyjnym areszcie. Zostaną doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszą zarzuty dotyczące uszkodzenia ciała o charakterze chuligańskim oraz znieważenia na tle narodowościowym. Jak ustalili policjanci, 38-letni mężczyzna był już wcześniej wielokrotnie notowany za przestępstwa kryminalne oraz przestępstwa narkotykowe.

Śledczy nadal prowadzą czynności zmierzające do ustalenia tożsamości pasażera z Ukrainy, który 17 lipca br. w tramwaju linii nr 16 był słownie atakowany przez sprawców. Policjanci apelują do tego mężczyzny, a także do wszystkich świadków zdarzenia, którzy posiadają informacje mogące pomóc w wyjaśnieniu sprawy, o kontakt z Komisariatem Policji Poznań-Północ.

Apelujemy, aby każdą sytuację, w której padliśmy ofiarą przestępstwa lub byliśmy świadkami agresji, zgłaszać Policji niezwłocznie po zdarzeniu. Szybka reakcja i natychmiastowe powiadomienie służb znacząco zwiększają szanse na zatrzymanie sprawców oraz zabezpieczenie kluczowych dowodów. Publikowanie informacji wyłącznie w mediach społecznościowych nie zastąpi zawiadomienia Policji i może utrudnić skuteczne działania funkcjonariuszy. Każda minuta ma znaczenie.