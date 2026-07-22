Uciekli z miejsca kolizji. Policjantka zatrzymała dwóch mężczyzn po pieszym pościgu Data publikacji 22.07.2026 Powrót Drukuj Po kolizji drogowej z udziałem trzech samochodów sprawca oraz jego pasażer uciekli z miejsca zdarzenia. Dzięki szybkiej reakcji policjantki Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Opocznie obaj zostali zatrzymani. Kierujący odmówił poddania się badaniu na zawartość alkoholu, dlatego pobrano od niego krew do badań. Jeśli wyniki się potwierdzą, będzie odpowiadał za przestępstwo zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności, zakazem prowadzenia pojazdów oraz wysoką grzywną.

20 lipca br. w miejscowości Wola Załężna, doszło do kolizji drogowej z udziałem trzech pojazdów. Na miejsce skierowano policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Opocznie. Funkcjonariusze po dotarciu na miejsce otrzymali informacje od uczestników zdarzenia, że sprawca kolizji oraz jego pasażer oddalili się pieszo z miejsca zdarzenia.

Bez chwili wahania policjantka rozpoczęła pościg za jednym z uciekających mężczyzn. Po krótkim biegu zatrzymała go i przekazała drugiemu funkcjonariuszowi z patrolu. Następnie ruszyła za drugim uciekinierem, który próbował ukryć się, uciekając przez pola i chowając się w zaroślach. Policjantka odnalazła mężczyznę, obezwładniła go i zatrzymała.

Obaj mężczyźni zostali przewiezieni do komendy. 27-letni mężczyzna podejrzewany o kierowanie Volkswagenem odmówił poddania się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.

Funkcjonariusze wyczuli od niego silną woń alkoholu, dlatego zgodnie z obowiązującymi procedurami pobrano od niego krew do badań na zawartość alkoholu. Zabezpieczono również materiał do badań pod kątem obecności środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Trwają czynności mające na celu szczegółowe wyjaśnienie okoliczności zdarzenia oraz ustalenie odpowiedzialności uczestników kolizji. Jeżeli wyniki badań potwierdzą, że mężczyzna kierował w stanie nietrzeźwości, grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz obowiązek zapłaty świadczenia pieniężnego.

Szybka i zdecydowana reakcja policjantki pozwoliła na skuteczne zatrzymanie obu uciekających mężczyzn. Funkcjonariuszka już wcześniej wielokrotnie wykazywała się skutecznością podczas pościgów pieszych, a doświadczenie oraz bardzo dobra kondycja fizyczna, poparta sukcesami sportowymi w bieganiu, po raz kolejny okazały się niezwykle cenne w policyjnej służbie.