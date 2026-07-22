Negocjatorzy z pięciu państw wspólnie doskonalili działania w sytuacjach uprowadzeń dla okupu Data publikacji 22.07.2026 Powrót Drukuj W czerwcu br. w odbyło się międzynarodowe spotkanie przedstawicieli zespołów negocjacyjnych, w tym negocjatorów jednostek kontrterrorystycznych. Inicjatorem przedsięwzięcia byli funkcjonariusze Sekcji Negocjacji Wydziału Szkoleniowo-Bojowego Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”.

Gospodarzem wydarzenia był Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, którego kadra zapewniła uczestnikom doskonałe warunki do realizacji programu szkoleniowego oraz wymiany doświadczeń.

W spotkaniu udział wzięli negocjatorzy policyjni z Polski oraz przedstawiciele służb zagranicznych. Polskę reprezentowali funkcjonariusze Sekcji Negocjacji CPKP "BOA", koordynatorzy wojewódzcy ds. negocjacji policyjnych z Komend Wojewódzkich Policji w Gorzowie Wielkopolskim i Łodzi, oraz funkcjonariuszki Wydziału Operacji Pościgowych Centralnego Biura Śledczego Policji i Sekcji Analizy Kryminalnej Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Wśród zagranicznych uczestników znaleźli się przedstawiciele niemieckiej Bundespolizei i Kriminalpolizei, brytyjskiej Metropolitan Police Service, czeskiej jednostki specjalnej URNA oraz chorwackich jednostek specjalnych JSIP „Orao” i JSIP „Alfa”.

Głównym celem przedsięwzięcia była wymiana doświadczeń oraz wspólne przećwiczenie scenariusza zakładającego prowadzenie negocjacji policyjnych podczas uprowadzenia dla okupu. Ćwiczenie wymagało ścisłej współpracy negocjatorów, dowodzącego działaniami, analityka kryminalnego oraz funkcjonariuszy Wydziału Operacji Pościgowych. Uczestnicy mieli możliwość porównania stosowanych w poszczególnych państwach metod, procedur i strategii prowadzenia negocjacji oraz wypracowania optymalnych rozwiązań służących skutecznemu zakończeniu sytuacji kryzysowej.

Podczas spotkania omówiono również aktualne zagrożenia związane ze zjawiskiem wystąpienia przestępstwa uprowadzenia dla okupu. Warto pamiętać, że roczne dochody przestępców z tego rodzaju działalności sięgają setek milionów dolarów.

Wymiana informacji dotyczących zagrożeń oraz doświadczeń operacyjnych stanowiła cenny element szkolenia a wnioski płynące ze spotkania jednoznacznie wskazują na potrzebę dalszego rozwijania współpracy międzynarodowej. Poznawanie dobrych praktyk stosowanych przez partnerów zagranicznych ma istotne znaczenie dla podnoszenia kompetencji negocjatorów policyjnych i doskonalenia działań podejmowanych w najbardziej wymagających sytuacjach kryzysowych.

Przedsięwzięcie potwierdziło, że współpraca ponad granicami oraz wymiana wiedzy i doświadczeń są jednym z kluczowych elementów budowania skutecznego systemu reagowania na współczesne zagrożenia związane z przestępczością zorganizowaną i uprowadzeniami dla okupu.

(CPKP "BOA")