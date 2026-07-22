Odzyskali koła z wyczynowego roweru reprezentantki Kadry Narodowej Polski w kolarstwie szosowym
Utracone w Bieruniu dwa koła z roweru o wartości ponad 10 tysięcy złotych wróciły do właścicielki - reprezentantki Kadry Narodowej Polski w kolarstwie szosowym. Mundurowi z bieruńskiej komendy jeszcze tego samego dnia, w którym otrzymali zgłoszenie, odnaleźli sprzęt. Wdzięczna kobieta postanowiła podziękować policjantom za szybkie i skuteczne działanie.
13 lipca br. do bieruńskiej komendy zgłosiła się 21-letna kobieta, która zgłosiła mundurowym prawdopodobne przywłaszczenie dwóch kół wraz z oporządzeniem przynależnym do wyczynowego roweru. Do zdarzenia miało dojść kilka dni wcześniej.
Dzięki operacyjnym ustaleniom bieruńskich kryminalnych jeszcze w tym samym dniu przedmioty warte ponad 10 tysięcy złotych zostały odnalezione i wróciły już do właścicielki. Jak się okazało, sprzęt sportowy należał do reprezentantki Kadry Narodowej Polski w kolarstwie szosowym.
14 lipca br. wpłynął mail z wyrazami wdzięczności dla bieruńskich policjantów za szybkie rozwiązanie tej sprawy.
(KWP w Katowicach / mw)
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