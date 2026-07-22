Odzyskali koła z wyczynowego roweru reprezentantki Kadry Narodowej Polski w kolarstwie szosowym Data publikacji 22.07.2026 Powrót Drukuj Utracone w Bieruniu dwa koła z roweru o wartości ponad 10 tysięcy złotych wróciły do właścicielki - reprezentantki Kadry Narodowej Polski w kolarstwie szosowym. Mundurowi z bieruńskiej komendy jeszcze tego samego dnia, w którym otrzymali zgłoszenie, odnaleźli sprzęt. Wdzięczna kobieta postanowiła podziękować policjantom za szybkie i skuteczne działanie.

13 lipca br. do bieruńskiej komendy zgłosiła się 21-letna kobieta, która zgłosiła mundurowym prawdopodobne przywłaszczenie dwóch kół wraz z oporządzeniem przynależnym do wyczynowego roweru. Do zdarzenia miało dojść kilka dni wcześniej.

Dzięki operacyjnym ustaleniom bieruńskich kryminalnych jeszcze w tym samym dniu przedmioty warte ponad 10 tysięcy złotych zostały odnalezione i wróciły już do właścicielki. Jak się okazało, sprzęt sportowy należał do reprezentantki Kadry Narodowej Polski w kolarstwie szosowym.

14 lipca br. wpłynął mail z wyrazami wdzięczności dla bieruńskich policjantów za szybkie rozwiązanie tej sprawy.

( KWP w Katowicach / mw)