Potrącił 12-letniego rowerzystę i uciekł. Kierował pomimo sądowego zakazu Data publikacji 22.07.2026 Powrót Drukuj Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło przy ulicy Traugutta w Siemianowicach Śląskich. Kierujący Audi potrącił na oznakowanym przejeździe dla rowerów 12-letniego rowerzystę i odjechał z miejsca zdarzenia. Jeszcze tego samego dnia policjanci ustalili i zatrzymali sprawcę, który, jak się okazało, kierował samochodem pomimo obowiązującego sądowego zakazu prowadzenia pojazdów.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Audi, dojeżdżając do oznakowanego przejazdu dla rowerów, nie udzielił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo poruszającemu się chłopcu. Kierujący samochodem nie zatrzymał się i odjechał z miejsca zdarzenia. W wyniku zderzenia 12-letni rowerzysta doznał urazu nogi i został przetransportowany do szpitala.

Policjanci natychmiast podjęli czynności zmierzające do ustalenia sprawcy i jeszcze tego samego dnia ustalili, że za kierownicą Audi siedział 34-letni mieszkaniec Chorzowa. Mundurowi znaleźli również pojazd na terenie jednej z posesji, a następnie zatrzymali mężczyznę odpowiedzialnego za zdarzenie. Jak się okazało, 34-latek kierował samochodem pomimo obowiązującego go sądowego zakazu prowadzenia pojazdów.

Następnego dnia usłyszał zarzuty dotyczące spowodowania wypadku komunikacyjnego z zaostrzeniem karalności za ucieczkę z miejsca oraz niestosowania się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów. Za popełnione przestępstwa grozi kara do 5 lat więzienia.

Decyzją Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich wobec 34-latka zastosowano środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Przypominamy, że każdy uczestnik ruchu drogowego ma obowiązek zachować szczególną ostrożność w rejonie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów. Ucieczka z miejsca zdarzenia nie tylko nie spowoduje uniknięcia odpowiedzialności, ale może znacząco pogorszyć sytuację prawną sprawcy. Rowerzystom przypominamy natomiast, że warto zawsze korzystać podczas jazdy z kasku ochronnego, który od 3 czerwca br. stanowi obowiązek używania przez osoby do 16 roku życia, kierując:

rowerem,

hulajnogą elektryczną,

urządzeniem transportu osobistego.

( KWP w Katowicach / kp)

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