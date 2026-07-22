Pijany wjechał w ogrodzenie. Policjanci wnioskują o wydalenie mężczyzny z terytorium RP Data publikacji 22.07.2026 Powrót Drukuj Zawierciańscy policjanci zawnioskowali do Straży Granicznej o wydalenie z terytorium RP 19-letniego obywatela Ukrainy, który wjechał samochodem w ogrodzenie jednej z posesji w Rudnikach. Jak się okazało, mężczyzna był pijany. Mężczyzna już nie pierwszy raz zlekceważył polskie prawo.

W miniony weekend policjanci z zawierciańskiej drogówki zostali skierowani w rejon ulicy Górniczej w Rudnikach, gdzie w ogrodzenie jednej z posesji miał wjechać samochód.

Na miejscu mundurowi zobaczyli BMW, za kierownicą którego siedział mężczyzna. Stróże prawa wyczuli od niego silną woń alkoholu. 19-latek bełkotał i nie był w stanie samodzielnie wyjść z pojazdu. Był także agresywny i nie chciał podać mundurowym swoich danych. Jak się okazało, mężczyzna miał w organizmie prawie 2 promile alkoholu.

Jak ustalili policjanci, to nie jedyne przewinienia jakie miał na sumieniu obywatel Ukrainy.

Mężczyzna już wcześniej popadał w konflikty z prawem. Jest podejrzany o krótkotrwałe użycie pojazdu innej osoby i porzucenie go uszkodzonego po kolizji.

Oprócz popełnienia dwóch występków zarzucono mu jeszcze szereg wykroczeń - prowadzenie pojazdu bez uprawnień, naruszenia przepisów o ruchu drogowym oraz odmowy podania policjantom danych podczas legitymowania. Mężczyzna naruszył także przepisy Ustawy o cudzoziemcach, nie okazując na żądanie mundurowych dokumentu uprawniającego go do pobytu na terytorium Polski.

Z uwagi na wielokrotne naruszenie prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wobec 19-latka zastosowano procedurę wydalenia. Czynności w tej sprawie przejęła Straż Graniczna.