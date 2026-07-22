Pół roku żmudnej pracy kłodzkich policjantów. Nielegalny transport cieląt zakończył się aktem oskarżenia przeciwko czterem osobom Data publikacji 22.07.2026 Powrót Drukuj Sześć miesięcy intensywnych czynności procesowych, analizy materiału dowodowego oraz skrupulatnych ustaleń kłodzkich policjantów doprowadzały do przedstawienia zarzutów czterem osobom podejrzanych o znęcanie się nad zwierzętami. Policjanci zakończyli postępowanie, kierując do sądu akt oskarżenia przeciwko czterem podejrzanym mężczyznom.

Sprawa miała swój początek ubiegłej zimy, kiedy do Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku zgłosiła się właścicielka gospodarstwa, informując o krytycznym stanie zakupionych cieląt. Zwierzęta były skrajnie osłabione i w krótkim czasie po zakończeniu transportu padły.

Policjanci z Kłodzka natychmiast przystąpili do szczegółowego wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy. Przez blisko sześć miesięcy prowadzili wielowątkowe postępowanie, analizując zgromadzoną dokumentacje, zabezpieczając materiał dowodowy, weryfikując informacje uzyskane w toku tzw. białego wywiadu oraz ustalając osoby odpowiedzialne za sprzedaż i transport zwierząt. W sprawie współpracowano również z właściwymi służbami weterynaryjnymi. Efektem intensywnej pracy śledczych było ustalenie czterech osób, które usłyszały zarzuty dotyczące znęcania się nad zwierzętami. Zarzuty przedstawiono kierowcy odpowiedzialnemu za transport cieląt oraz trzem producentom, którzy przekazali do przewozu zwierzęta niespełniające wymogów określonych przepisami prawa.

Jak wynika z policyjnych ustaleń, cielęta w wieku do 10 dni od urodzenia były transportowane do gospodarstwa oddalonego ponad 600 kilometrów. Takie działanie naraziło zwierzęta na zbędny stres i cierpienie, czego konsekwencją była śmierć pięciu cieląt już po dotarciu do miejsca docelowego.

Prowadzący sprawę policjanci wykazali się dużym zaangażowaniem, skrupulatnością i determinacją w wyjaśnieniu wszystkich okoliczności zdarzenia. Dzięki konsekwentnie prowadzonym czynnościom, wnikliwej analizie zgromadzonych dowodów oraz wykorzystaniu zarówno metod procesowych, jak i analitycznych, funkcjonariusze ustalili osoby odpowiedzialne i zgromadzili materiał dowodowy, który pozwolił na skierowanie przeciwko czterem podejrzanym aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego w Kłodzku.

Za przestępstwo znęcania się nad zwierzętami, określone w art. 35 ust. 1a ustawy o ochronie zwierząt, grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.

Przypominamy, że przepisy dotyczące transportu zwierząt mają na celu zapewnienia im bezpieczeństwa oraz ograniczenie cierpienia. Każde naruszenie obowiązujących zasad może skutkować odpowiedzialnością karną. Dobrostan zwierząt jest bowiem obowiązkiem każdego uczestnika procesu ich hodowli, sprzedaży i transportu.

(KWP we Wrocławiu)