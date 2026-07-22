Uciekł z miejsca wypadku i zostawił rannych pasażerów. 37- latek z gminy Lubień trafił do aresztu Data publikacji 22.07.2026 Powrót Drukuj Do poważnego wypadku doszło w niedzielę, 19 lipca 2026 roku, na drodze wojewódzkiej w Lubniu. Kierujący Seatem doprowadził do zderzenia z jadącym z naprzeciwka samochodem, a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia. Został zatrzymany następnego dnia.

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 19 lipca 2026 roku, tuż po godzinie 20:00. Dyżurny KPP w Myślenicach otrzymał zgłoszenie o zderzeniu dwóch samochodów osobowych na odcinku drogi wojewódzkiej przebiegającym przez miejscowość Lubień. Na miejsce wypadku skierowani zostali policjanci ruchu drogowego. W działaniach uczestniczyły również zespoły ratownictwa medycznego oraz straż pożarna.

Z ustaleń wynikało, że kierujący Seatem, jadąc od strony Mszany Dolnej, podczas wykonywania skrętu w lewo doprowadził do zderzenia z jadącym z naprzeciwka samochodem osobowym, którym kierowała kobieta. W Seacie znajdowało się dwóch pasażerów. 35-letni mieszkaniec gminy Lubień, który odniósł bardzo poważne obrażenia, został przetransportowany Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do szpitala. Drugi z pasażerów odniósł obrażenia nie zagrażające życiu. Kierująca drugim samochodem doznała lekkich obrażeń.

Jak się okazało, kierujący autem mężczyzna zaraz po zderzeniu uciekł pieszo w nieznanym kierunku, pozostawiając na miejscu dwóch rannych pasażerów. Policjanci rozpoczęli jego poszukiwania i szybko ustalili, że jest nim 37-letni mieszkaniec gminy Lubień. Mężczyzna został zatrzymany następnego dnia. 37-latkowi przedstawiono zarzuty niestosowania się do orzeczonego prawomocnym wyrokiem sądu zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, spowodowania wypadku drogowego, ucieczki z miejsca zdarzenia oraz nieudzielenia pomocy osobie znajdującej się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia. Mężczyzna był wcześniej notowany.

Na wniosek Policji sąd zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. Grozi mu nawet do kilkunastu lat pozbawienia wolności.