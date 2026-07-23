Niepokojące zgłoszenie i szybka reakcja służb uratowały życie 65-latka Data publikacji 23.07.2026 Powrót Drukuj Czujność zgłaszającej kobiety oraz szybka reakcja policjantów i strażaków pozwoliły w porę dotrzeć do schorowanego 65-latka, z którym od kilku dni nie było kontaktu. Drzwi mieszkania były zamknięte, a senior nie odpowiadał. Policjanci i strażacy weszli do środka. Mężczyzna leżał na podłodze. Był przytomny, miał drgawki, a kontakt z nim był utrudniony. Mundurowi udzielili mu pierwszej pomocy i przekazali pod opiekę ratowników medycznych. Senior trafił do szpitala.

W sytuacjach zagrożenia życia liczy się każda sekunda. Policjanci codziennie podejmują działania, których celem jest ochrona zdrowia i życia ludzi. Tak było również w przypadku 65-latka, który dzięki szybkiej reakcji zgłaszającej oraz służb otrzymał pomoc na czas.

Wczoraj przed godz. 8.00 policjanci wydziału patrolowo-interwencyjnego jarosławskiej jednostki interweniowali w jednym z mieszkań na terenie miasta. Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie od zaniepokojonej kobiety, że od kilku dni nie ma kontaktu ze swoim znajomym. Mężczyzna był schorowany i nie odbierał telefonu.

Funkcjonariusze pojechali pod wskazany adres. Dodatkowe zaniepokojenie mundurowych wzbudził fakt, że w drzwiach mieszkania mężczyzny znajdowała się nieodebrana korespondencja datowana na dzień 17 lipca. Z uwagi na brak możliwości nawiązania kontaktu z mężczyzną oraz realne zagrożenie dla jego zdrowia i życia, wspólnie ze strażakami podjęli decyzję o wejściu do mieszkania.

W środku mundurowi odnaleźli 65-latka leżącego na podłodze obok łóżka. Mężczyzna był przytomny jednak miał drgawki, a kontakt z nim był utrudniony. Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do udzielania pierwszej pomocy i wezwali na miejsce zespół ratownictwa medycznego.

Mieszkaniec Jarosławia został przewieziony do szpitala, gdzie otrzymał dalszą pomoc medyczną.

Ta interwencja po raz kolejny pokazuje, jak ważną jest szybka reakcja na każdy niepokojący sygnał. Czujność zgłaszającej kobiety oraz zdecydowane działania policjantów i strażaków pozwoliły dotrzeć do mężczyzny na czas i udzielić mu niezbędnej pomocy.