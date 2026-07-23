Pijany wyprzedzał w miejscu niedozwolonym Data publikacji 23.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci z drogówki zatrzymali nietrzeźwego Białorusina, który wyprzedzał samochody w miejscu niedozwolonym. Niebezpieczne manewry nagrała kamera policyjnego wideorejestratora. Dodatkowo mężczyzna nie miał uprawnień do kierowania. Teraz za swoje czyny odpowie przed sądem. Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości kodeks karny przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z podlaskiej grupy SPEED jadąc ulicą Poleską w Białymstoku zobaczyli jak kierowca KIA wyprzedza auta w niedozwolonym miejscu. Mężczyzna najpierw zjeżdżał na przestrzeń wyłączoną z ruchu, następnie na pas do skrętu w lewo, po czym z impetem wracał na pas do jazdy prosto wjeżdżając pomiędzy samochody i zatrzymując się przed sygnalizatorem wskazującym czerwone światło. Te niebezpieczne manewry nagrała kamera policyjnego wideorejestratora.

Okazało się, że zatrzymany pirat drogowy był nietrzeźwy. Badanie 37-letniego Białorusina wykazało, że wsiadł za kierownicę mając ponad promil alkoholu w organizmie. Dodatkowo mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania, gdyż jego białoruskie prawo jazdy straciło ważność na terenie Polski. 37-latek teraz za popełnione przestępstwo i wykroczenia odpowie przed sądem. Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Białymstoku / mw)