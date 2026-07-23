Po służbie, ale zawsze gotowy do działania. Policjant drogówki zatrzymał nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 23.07.2026 Powrót Drukuj Policyjna służba nie kończy się wraz ze zdjęciem munduru. Udowodnił to funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej mł. asp. Mateusz Żukowski, który w czasie wolnym od służby, dzięki swojej czujności i zdecydowanej reakcji, doprowadził do zatrzymania nietrzeźwego kierowcy. Okazało się, że jadący autem ma blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Za tego typu przestępstwo 50-latkowi grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego – jeśli zauważysz niebezpieczną sytuację lub podejrzewasz, że za kierownicą może znajdować się osoba pod wpływem alkoholu, nie bądź obojętny, powiadom służby, reaguj i nie odwracaj wzroku!

Do zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 94 w miejscowości Komorniki. Policjant, jadąc swoim prywatnym samochodem, zauważył osobowe Volvo znajdujące się w przydrożnym rowie. Nie zastanawiając się ani chwili, zatrzymał pojazd i ruszył z pomocą, chcąc upewnić się, czy kierujący nie odniósł obrażeń i nie potrzebuje pomocy.

Gdy podszedł do samochodu, zauważył, że kierujący bezskutecznie próbuje wyjechać z rowu. Po chwili mężczyzna wysiadł z auta. W jednej dłoni trzymał butelkę alkoholu, w drugiej kluczyki do pojazdu. Następnie podjął próbę oddalenia się z miejsca zdarzenia. Zachowanie mężczyzny wzbudziło uzasadnione podejrzenia policjanta, który natychmiast zareagował, uniemożliwiając mu odejście do czasu przyjazdu umundurowanego patrolu.

W tym samym czasie przy miejscu zdarzenia zatrzymała się również kierująca, która, widząc całą sytuację, nie pozostała obojętna. Natychmiast powiadomiła służby ratunkowe i pozostała na miejscu. Jej odpowiedzialna postawa pokazuje, jak ogromne znaczenie ma właściwa reakcja świadków zdarzeń drogowych. Czasami wystarczy jeden telefon i odrobina zainteresowania losem drugiego człowieka, aby zapobiec tragedii.

Na miejsce skierowano patrol Policji, który przejął dalsze czynności. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że 50-letni kierujący miał blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna przyznał, że kierował samochodem marki Volvo. Został zatrzymany i odpowie za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości.

Dzięki zdecydowanej postawie policjanta będącego poza służbą oraz odpowiedzialnej reakcji świadka udało się wyeliminować z ruchu drogowego kierowcę, który stwarzał realne zagrożenie dla życia i zdrowia innych uczestników ruchu. Ich zachowanie jest najlepszym dowodem na to, że bezpieczeństwo na drogach zależy nie tylko od działań Policji, ale również od odpowiedzialności każdego z nas.

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego – jeśli zauważysz niebezpieczną sytuację lub podejrzewasz, że za kierownicą może znajdować się osoba pod wpływem alkoholu, nie bądź obojętny.

Powiadom służby, reaguj i nie odwracaj wzroku. Jedna odpowiedzialna decyzja może uratować czyjeś życie. Pamiętajmy również, że alkohol i kierownica nigdy nie idą w parze. Nawet pozornie krótka podróż może zakończyć się tragedią.