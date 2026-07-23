Po służbie, ale zawsze gotowy do działania. Policjant drogówki zatrzymał nietrzeźwego kierowcę
Policyjna służba nie kończy się wraz ze zdjęciem munduru. Udowodnił to funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej mł. asp. Mateusz Żukowski, który w czasie wolnym od służby, dzięki swojej czujności i zdecydowanej reakcji, doprowadził do zatrzymania nietrzeźwego kierowcy. Okazało się, że jadący autem ma blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Za tego typu przestępstwo 50-latkowi grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego – jeśli zauważysz niebezpieczną sytuację lub podejrzewasz, że za kierownicą może znajdować się osoba pod wpływem alkoholu, nie bądź obojętny, powiadom służby, reaguj i nie odwracaj wzroku!
Do zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 94 w miejscowości Komorniki. Policjant, jadąc swoim prywatnym samochodem, zauważył osobowe Volvo znajdujące się w przydrożnym rowie. Nie zastanawiając się ani chwili, zatrzymał pojazd i ruszył z pomocą, chcąc upewnić się, czy kierujący nie odniósł obrażeń i nie potrzebuje pomocy.
Gdy podszedł do samochodu, zauważył, że kierujący bezskutecznie próbuje wyjechać z rowu. Po chwili mężczyzna wysiadł z auta. W jednej dłoni trzymał butelkę alkoholu, w drugiej kluczyki do pojazdu. Następnie podjął próbę oddalenia się z miejsca zdarzenia. Zachowanie mężczyzny wzbudziło uzasadnione podejrzenia policjanta, który natychmiast zareagował, uniemożliwiając mu odejście do czasu przyjazdu umundurowanego patrolu.
W tym samym czasie przy miejscu zdarzenia zatrzymała się również kierująca, która, widząc całą sytuację, nie pozostała obojętna. Natychmiast powiadomiła służby ratunkowe i pozostała na miejscu. Jej odpowiedzialna postawa pokazuje, jak ogromne znaczenie ma właściwa reakcja świadków zdarzeń drogowych. Czasami wystarczy jeden telefon i odrobina zainteresowania losem drugiego człowieka, aby zapobiec tragedii.
Na miejsce skierowano patrol Policji, który przejął dalsze czynności. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że 50-letni kierujący miał blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna przyznał, że kierował samochodem marki Volvo. Został zatrzymany i odpowie za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości.
Dzięki zdecydowanej postawie policjanta będącego poza służbą oraz odpowiedzialnej reakcji świadka udało się wyeliminować z ruchu drogowego kierowcę, który stwarzał realne zagrożenie dla życia i zdrowia innych uczestników ruchu. Ich zachowanie jest najlepszym dowodem na to, że bezpieczeństwo na drogach zależy nie tylko od działań Policji, ale również od odpowiedzialności każdego z nas.
Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego – jeśli zauważysz niebezpieczną sytuację lub podejrzewasz, że za kierownicą może znajdować się osoba pod wpływem alkoholu, nie bądź obojętny.
Powiadom służby, reaguj i nie odwracaj wzroku. Jedna odpowiedzialna decyzja może uratować czyjeś życie. Pamiętajmy również, że alkohol i kierownica nigdy nie idą w parze. Nawet pozornie krótka podróż może zakończyć się tragedią.
(KWP we Wrocławiu / kc)