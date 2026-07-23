Uciekał przed policjantami, trzymając w ręce nosidełko z rocznym dzieckiem Data publikacji 23.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Dzierżoniowa zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o handel nielegalnymi wyrobami tytoniowymi. Jeden z nich próbował uciec policjantom, trzymając w ręce nosidełko z rocznym dzieckiem. Dynamiczna akcja zakończyła się zabezpieczeniem znacznych ilości tytoniu, papierosów bez polskich znaków akcyzy oraz środków odurzających. Na szczęście dziecko nie odniosło żadnych obrażeń i zostało przekazane członkowi rodziny.

Dzierżoniowscy policjanci, prowadząc działania operacyjne, uzyskali informację, że na terenie targowiska miejskiego mogą być sprzedawane wyroby tytoniowe bez wymaganych polskich znaków akcyzy. Funkcjonariusze objęli miejsce obserwacją, a następnie podjęli interwencję wobec dwóch mężczyzn w wieku 26 i 29 lat.

Jeden z nich został zatrzymany bezpośrednio po dokonaniu sprzedaży nielegalnych wyrobów. Drugi podjął próbę ucieczki samochodem. Mężczyzna wykonywał niebezpieczne manewry, uszkadzając infrastrukturę oraz pojazd wykorzystywany przez funkcjonariuszy do zablokowania drogi. Następnie porzucił samochód i próbował uciekać pieszo z nosidełkiem, w którym znajdowało się około roczne dziecko. Po krótkim pościgu został zatrzymany.

Na miejsce skierowano zespół ratownictwa medycznego, który przebadał rocznego chłopca. Podczas przeszukania pojazdu policjanci ujawnili ponad 9 kilogramów krajanki tytoniowej, ponad 16 600 papierosów bez polskich znaków akcyzy oraz kokainę. Wstępnie oszacowano, że straty Skarbu Państwa z tytułu uszczupleń podatkowych to ponad 33 tysiące złotych.

W toku dalszych czynności ustalono również, że kierujący pojazdem był osobą poszukiwaną oraz posiadał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.

Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i odpowiedzą za popełnione przestępstwa. O ich dalszym losie zdecyduje sąd.

Dzięki zdecydowanemu działaniu policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą oraz funkcjonariuszy pełniących służbę patrolową nielegalny towar nie trafił na rynek, a osoby odpowiedzialne za wprowadzanie go do obrotu zostały zatrzymane.

( KWP we Wrocławiu / kp)

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