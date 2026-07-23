Wołał o pomoc z balkonu... Data publikacji 23.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci pomogli 29-latkowi z niepełnosprawnością, który nie był w stanie samodzielnie otworzyć drzwi swojego mieszkania. Dzisiaj nad ranem mundurowi siłowo weszli do lokalu, aby udzielić mu pomocy. Mężczyzna został przekazany pod opiekę medyków.

Dzisiaj po 4.00 na numer alarmowy zadzwonił mężczyzna, który skarżył się na ból płuc i nóg. Rozmowa była jednak na tyle utrudniona, że operator nie był w stanie ustalić miejsca, w którym przebywał.

Tuż po otrzymaniu zgłoszenia, policjanci rozpoczęli sprawdzanie wytypowanego bloku na osiedlu Sikorskiego. W tym samym czasie operator numeru alarmowego ustalił, że zgłaszający jest osobą z niepełnosprawnością i mieszka samotnie. Po chwili policjantka zauważyła na jednym z balkonów mężczyznę, który do niej machał i prosił o pomoc. Policjanci pobiegli pod drzwi jego mieszkania, których mężczyzna, mimo podjętych prób, nadal nie był w stanie samodzielnie otworzyć.

Ponieważ nie było możliwości wykorzystania podnośnika, policjanci podjęli decyzję o siłowym wejściu do środka. W środku zobaczyli leżącego, lecz przytomnego 29-latka. Mężczyzna został przekazany pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego i przewieziony do szpitala.

Pamiętajmy - zwracajmy uwagę na osoby w naszym otoczeniu, zwłaszcza sąsiadów i osoby starsze, których stan zdrowia może wymagać interwencji medycznej. Jeśli usłyszysz wołanie o pomoc lub zauważysz niepokojące objawy świadczące o zagrożeniu zdrowia lub życia, nie zwlekaj - zadzwoń pod numer alarmowy 112. Szybka reakcja może uratować czyjeś życie.