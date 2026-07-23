XIX edycja konkursu „Policjant, który mi pomógł” - uroczyste spotkanie Data publikacji 23.07.2026 Powrót Drukuj Jak co roku, tuż przed Centralnymi Obchodami Święta Policji, 23 lipca 2026 r. w Komendzie Głównej Policji w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie laureatów Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant, który mi pomógł” z Sekretarzem Stanu MSWiA Czesławem Mroczkiem oraz I Zastępcą Komendanta Głównego Policji nadinsp. Romanem Kusterem. Podczas spotkania laureatom towarzyszyli przełożeni, komendanci wojewódzcy Policji oraz kapelani policyjni.

Przed rozpoczęciem uroczystości w obecności Sekretarza Stanu MSWiA Czesława Mroczka Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń wraz z Zastępcami złożyli symboliczne wieńce upamiętniające poległych na służbie policjantów przy obelisku „Poległym Policjantom - Rzeczpospolita Polska” oraz przy Tablicy Pamięci w Komendzie Głównej Policji.

Uroczystość otworzył dyrektor Biura Prewencji KGP insp. Robert Kumor, który przywitał przybyłych gości i laureatów oraz przypomniał genezę i ideę konkursu, zrodzoną w 2007 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach. Ideą konkursu jest w szczególności promocja postaw i umiejętności policjantów osobiście zaangażowanych w pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem lub poszkodowanym w wyniku nieszczęśliwych wypadków. Celem przedsięwzięcia jest również wyróżnienie tych funkcjonariuszy Policji, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą i umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

- Do tegorocznej edycji konkursu nadesłano 194 zgłoszenia dotyczące 171 funkcjonariuszy Policji. Zdecydowana większość tych zgłoszeń, bo aż 158, dotyczyła funkcjonariuszy służby prewencyjnej. W tym 123 zgłoszenia dotyczyły policjantów dzielnicowych, co warto podkreślić, bo ma to miejsce w setną rocznicę utworzenia stanowiska dzielnicowego Policji Państwowej. W wielu uzasadnieniach osoby podkreślały wyjątkowy profesjonalizm policjantów, empatię i wysoką kulturę funkcjonariuszy - mówił na wstępie insp. Robert Kumor.

Na uroczyste spotkanie w sali generalskiej Komendy Głównej Policji przybyli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Czesław Mroczek, I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster, Jego Ekscelencja abp prof. Jerzy Pańkowski Prawosławny Ordynariusz Wojskowy, Ks. Sławomir Grochalak SAC Kapelan Komendy Głównej Policji, Ks. Andrzej Bołbot Naczelny Prawosławny Kapelan Policji, Ks. Marek Twardzik Naczelny Ewangelickich Kapelan Policji. W uroczystym spotkaniu w przeddzień Centralnych Obchodów Święta Policji uczestniczyli również komendanci wojewódzcy Policji: nadinsp. Paweł Półtorzycki - Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, insp. Mirosław Elszkowski - Komendant Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, insp. Jakub Gorczyński - Komendant Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, insp. Mariusz Kryszkowski - Komendant Wojewódzkiej Policji w Białymstoku oraz insp. Jacek Stelmach - zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

Wieloletnią tradycją spotkań z laureatami konkursu jest to, że po wręczeniu nagród i upominków następuje zabranie głosu przez przedstawicieli kierownictwa Policji, duchowieństwa oraz samych laureatów.

Na początku do laureatów i zebranych gości zwrócił się Minister Czesław Mroczek, który powiedział: - Najważniejsze jest to, że mamy co roku tak dużo zgłoszeń od obywateli, którzy poświadczyli, że w interwencji i działaniach konkretnego policjanta, który im pomógł, był profesjonalizm, empatia i człowiek. Doświadczyli tego na tyle, że uznali, żeby za spotkanie z tym policjantem podziękować w ten sposób. Staramy się, żeby Policja, niezwykle ważna służba w państwie, działała w sposób profesjonalny, ale w tych sprawach mamy coś więcej niż kompetentne działanie. I to uzmysławia nam, że w kontakcie z ludźmi, niezależnie od pełnienia funkcji, każda interwencja, każde nasze działanie silnie oddziałuje na innego człowieka. Bo oprócz tych zasad standardu pracy policyjnej i wymagających reguł prawnych, trzeba pokazać siebie jako człowieka. Gratuluję, bo to jest myślę coś najważniejszego, co buduje satysfakcję i przekonanie, że podjęło się słuszną decyzję wstępując do służby. Wszyscy jesteśmy dumni z takich postaw i wierzymy, że większość policjantów tak się zachowuje.

Minister wraz z I Zastępcą Komendanta Głównego Policji nadinsp. Romanem Kusterem podziękowali również za organizację i sprawne przeprowadzenie konkursu funkcjonariuszom Biura Prewencji KGP . Szczególne wyrazy uznania skierowane zostały do nadkom. Marty Świneckiej, która od lat stara się zadbać nie tylko o uroczysty charakter tego wyjątkowego wydarzenia, ale przede wszystkim o dobrą atmosferę tych spotkań.

Do wszystkich zebranych zwrócił się następnie nadinsp. Roman Kuster, który podziękował wszystkim przybyłym gościom za obecność oraz pogratulował finalistom i ich przełożonym: - Te statuetki z otwartymi dłońmi trzymającymi serce, wyciągniętymi do drugiego człowieka są bardzo wymowne i wpisują się w myśl naszego motta „Pomagamy i chronimy”.

I Zastępca Komendanta Głównego Policji przytoczył piękną i uniwersalną prawdę Martina Luthera Kinga: - „Każdy może być wielki, bo każdy może służyć”. Laureaci Konkursu „Policjant, który mi pomógł” pokazują wyraźnie jaka to trudna i ofiarna służba. Pięknie pokazaliście Państwo cechy prawdziwego policjanta. Co ważne, między policjantem a prawdziwym człowiekiem składany jest znak równości. Odwaga, zaangażowanie, brak obojętności na to, co się dzieje wokół siebie. Pokazaliście, że wpisujecie się w tą wielkość, bo bez wahania ratujecie ludzkie życie. Jutro zostaniecie wyróżnieni w szczególny sposób, w obecności pana Prezydenta, Premiera, Ministra. Pokazaliście, że warto pomagać bezinteresownie, bo nikt z was, wyciągając tę pomocną dłoń, nie liczył na to, że za chwilę w świetle jupiterów, fleszy i braw będzie otrzymywał podziękowania. Po prostu zrobiliście to ze zwykłego zrywu serca, będąc bardzo blisko ludzi. W imieniu Komendanta Głównego i swoim nisko wam się kłaniam za to, jak podchodzicie do roli policjanta.

Przełożeni, którzy przybyli razem z laureatami nie kryli dumy z postawy swoich policjantów oraz gratulowali i życzyli im kolejnych sukcesów zawodowych, zwracając jednocześnie uwagę, że wyróżnienie to jest również obowiązkiem podwyższania poprzeczki i promowania właściwych postaw w środowisku.

Do zebranych, a szczególnie do laureatów konkursu zwrócił się również z duchowym drogowskazem i myślą Jego Ekscelencja abp prof. Jerzy Pańkowski Prawosławny Ordynariusz Wojskowy: - Pan generał wymienił słowo bezinteresowność. A w tym roku mnie osobiście dotknęło takie zdanie, które przeczytałem w jednej z książek teologicznych, które było dla mnie zaskoczeniem, że Bóg nie zbawia człowieka za czyny sprawiedliwe, nawet nie za czyny moralne, a zbawia go tylko za czyny bezinteresowne. Bo czyn moralny, czyn sprawiedliwy można monitorować, można mieć w tym jakiś cel, interes własny, pokazać się albo zdobyć uznanie osób, które są dookoła. Natomiast czyn bezinteresowny jest czynem poza kontrolą. On jest czynem, który jest porywem serca w danej chwili, w danych okolicznościach i czynem, którego nie da się wyreżyserować. Dlatego w tym takim wymiarze może bardziej metafizycznym, takim duchowym, myślę, że to jest wyraz takiego ukształtowanego człowieczeństwa, takiej ukształtowanej wrażliwości na biedę innego człowieka. A tej biedy jest dzisiaj bardzo dużo, pod różną postacią. Dostrzec tę biedę, to jest wielka umiejętność, to jest dar tak naprawdę, jeżeli człowiek dostrzega to, co ktoś inny może bardzo skrupulatnie ukrywać. Chciałbym państwu bardzo za to podziękować i wyrazić ogromne uznanie, a jednocześnie życzyć, aby boże błogosławieństwo zawsze wam towarzyszyło, żebyście znajdowali takich ludzi. Gratuluję i życzę wam wszystkiego dobrego, spokojnej, bezpiecznej służby i dalszego okazywania pomocy.

Bardzo ważnym głosem była wypowiedź jednego z wyróżnionych.

Mł. asp. Kamil Cieszkowski z I Komisariatu Policji w Gliwicach podziękował serdecznie za możliwość udziału w tak wyjątkowym spotkaniu i wzruszony powiedział: - Zostanie laureatem to nie tylko powody dumy, ale tak naprawdę pokora i zobowiązanie do jeszcze lepszej, cięższej pracy na rzecz mieszkańców i całego wizerunku polskiej Policji. Informacje o tym, że zostałem jednym z laureatów przyjąłem ze zdumieniem i ogromną radością. Jest to dla mnie naprawdę szczególny powód do dumy. Tym bardziej dlatego, że wychodzi z serca ludzi, którzy w sytuacji, kiedy faktycznie mierzą się z wielkimi problemami, z przemocą domową, inną trudną sytuacją w ich życiu, potrafią nagle dostrzec w policjancie nie tylko mundur, który nosi, ale przede wszystkim drugiego człowieka, do którego mogą zwrócić się o pomoc, o rady i wsparcie. Szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie tak łatwo przychodzi ludziom kogoś skrytykować i napisać skargę. Tym bardziej jest to dla mnie, jak i też również dla pewnych pozostałych laureatów szczególne wyróżnienie, że dana osoba poświęca swój prywatny czas na to, żeby wypełnić ten formularz, opisać swoją sytuację podzielić się swoją trudną historią.

Zgłoszeń policjantów do konkursu dokonywać mogły osoby indywidualne oraz organizacje i instytucje. Każde zgłoszenie stanowi niezależne społeczne uznanie dla działań podejmowanych na rzecz pomocy osobom krzywdzonym.

Na podstawie zgłoszeń komisja konkursowa, która składała się z laureatów trzech ostatnich edycji konkursu oraz przedstawiciela Biura Prewencji KGP wyłoniła kolejnych pięciu laureatów. W tym roku suma wszystkich laureatów to już 95 policjantek i policjantów.

Typowanie kandydatów odbywało się na podstawie szczegółowej analizy uzasadnień zawartych w formularzach zgłoszeniowych. Głównym kryterium branym pod uwagę było przede wszystkim zaangażowanie kandydatów w działania podejmowane na rzecz pomocy osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa, w tym doznającym przemocy domowej lub poszkodowanym w wyniku nieszczęśliwych wypadków.

Organizatorem konkursu „Policjant, który mi pomógł” jest Biuro Prewencji KGP.

Laureatami XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant, który mi pomógł” zostali:

mł. asp. Kamil Cieszkowski - I Komisariat Policji w Gliwicach;

st. post. Maksymilian Czarniecki - Komenda Powiatowa Policji w Złotoryi;

sierż. Jakub Kotowicz - Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie;

asp. szt. Sławomir Mikucki - Komenda Powiatowa Policji w Łomży;

podkom. Krzysztof Świerczyński- Komenda Powiatowa Policji w Wąbrzeźnie

Wszystkim laureatom konkursu serdecznie gratulujemy!