Zaatakował nożem policjantów - trafił do aresztu Data publikacji 23.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Skale zatrzymali 34-letniego mężczyznę, który kierując skradzionym motocyklem doprowadził do kolizji drogowej, a następnie zbiegł z miejsca zdarzenia. Podczas pieszego pościgu agresywny uciekinier zaatakował interweniujących funkcjonariuszy nożem.

W sobotę, 18 lipca 2026 roku oficer dyżurny Komisariatu Policji w Skale otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym z udziałem motocyklisty, do którego doszło w Skale. Na miejsce natychmiast skierowano policjantów z ogniwa patrolowo-interwencyjnego. Z relacji świadków wynikało, że kierujący jednośladem jechał bez kasku ochronnego, po upadku zablokował drogę, a następnie pomimo widocznych obrażeń oddalił się w kierunku pobliskich pól. Rejon zdarzenia zabezpieczyła miejscowa OSP ponieważ z porzuconego na drodze motocykla wyciekało paliwo. Z uwagi na uzasadnione podejrzenie, że kierujący motocyklem, który z nieznanych przyczyn oddalił się z miejsca zdarzenia, odniósł obrażenia, priorytetowym działaniem policjantów stało się jego niezwłoczne zlokalizowanie w celu zapewnienia pomocy medycznej. Funkcjonariusze ustalili kierunek, w którym oddalił się poszkodowany i udali się w miejsce, w którym miał przebywać mężczyzna.

Na widok radiowozu 34-latek zaczął uciekać w stronę pobliskiego lasu. Mundurowi ruszyli za nim w pościg pieszy, wielokrotnie wzywając go do zatrzymania. Charakter interwencji uległ diametralnej zmianie gdy funkcjonariusze dostrzegli, że ignorujący polecenie mężczyzna trzyma w dłoni nóż. Po pokonaniu kilkuset metrów uciekinier gwałtownie się zatrzymał, odwrócił w stronę mundurowych i zaczął agresywnie wymachiwać niebezpiecznym narzędziem. Sytuacja przybrała wysoce niebezpieczny obrót stwarzając bezpośrednie zagrożenia dla życia i zdrowia interweniujących policjantów.

Wobec narastającej agresji i realnego niebezpieczeństwa policjanci użyli środków przymusu bezpośredniego i 34-latek został skutecznie obezwładniony. Ponadto, po weryfikacji w policyjnych systemach informatycznych okazało się, że motocykl który porzucił mężczyzna, został skradziony.

Zatrzymany to 34-letni mieszkaniec województwa śląskiego. W trakcie przeszukania policjanci zabezpieczyli przy nim m.in. karty bankomatowe nienależące do niego. Ponadto pierwsze badanie stanu trzeźwości wykazało, że mężczyzna prowadził skradziony pojazd, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu. Z uwagi na obrażenia, jakich doznał podczas wcześniejszego upadku z motocykla, został on w asyście policjantów przetransportowany do szpitala, gdzie pobrano mu również krew do dalszych badań.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 34-latkowi zarzutów. Mężczyzna odpowie za czynną napaść na funkcjonariuszy z użyciem noża, kradzież motocykla, a także usiłowanie kradzieży samochodu, w którym rozbił szybę, powodując straty w wysokości 2000 złotych. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie uwzględnił wiosek prokuratury i zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.