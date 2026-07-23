W piwnicy ukrywał narkotyki. 39‑latek w areszcie Data publikacji 23.07.2026 Powrót Drukuj Grójeccy policjanci zatrzymali 39‑letniego mężczyznę podejrzanego o posiadanie znacznych ilości narkotyków. Jak się okazało, był również osobą poszukiwaną i wielokrotnie notowaną za podobne przestępstwa.

20 lipca br. policjanci Referatu Operacyjno‑Rozpoznawczego Wydziału Kryminalnego KPP w Grójcu, po uzyskaniu informacji przekazanej przez dzielnicową, podjęli czynności zmierzające do jej weryfikacji. W ich wyniku zatrzymali na gorącym uczynku 39‑letniego mieszkańca Grójca, który w komórce lokatorskiej przechowywał środki odurzające i substancje psychotropowe.

Podczas przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli między innymi marihuanę oraz ponad 0,4 kg substancji psychotropowej tzw. flakki.

W toku dalszych ustaleń okazało się, że zatrzymany był osobą poszukiwaną na podstawie nakazu doprowadzenia wydanego przez Sąd Rejonowy w Grójcu, w celu odbycia kary 5 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo z art. 62 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Mężczyzna był również wielokrotnie notowany i karany za podobne przestępstwa. Po zatrzymaniu został doprowadzony do jednostki Policji, gdzie usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, tj. czyn z art. 62 ust. 2 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

22 lipca br. Sąd Rejonowy, na wniosek prokuratora, zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Za zarzucane przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Niezależnie od prowadzonego postępowania zatrzymany zostanie doprowadzony do zakładu karnego w celu odbycia zasądzonej wcześniej kary 5 miesięcy pozbawienia wolności.