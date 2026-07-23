Konsekwencje nierespektowania zakazów sądu – kierowca w areszcie! Data publikacji 23.07.2026 Powrót Drukuj Nie ma pobłażanie wobec kierowców lekceważących wyroki sądu. Słupeccy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali 27-latka, który kierował samochodem osobowym mimo orzeczonych przez sądy zakazów prowadzenia pojazdów. Mężczyzna trafił do policyjnej izby zatrzymań, a następnie w ciągu 48 godzin na salę sądową. Było to możliwe dzięki wdrożeniu trybu przyspieszonego. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu kierowcy na okres 3 miesięcy.

Przekonał się o tym mieszkaniec gminy Strzałkowo zatrzymany 20 lipca br. przez policjantów słupeckiej drogówki w Sierakowie. Mężczyzna ignorował wcześniejsze wyroki sądu, które zobowiązywały go do zaprzestania prowadzenia samochodów. Podczas kontroli drogowej. Funkcjonariusze ustalili, że posiada on trzy aktywne zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych. Dodatkowo nie stosował się do decyzji Starosty Słupeckiego o cofnięciu uprawnień do prowadzenia pojazdów.

Młody człowiek w ciągu 48 godzin, prosto z policyjnej izby zatrzymań trafił na salę rozpraw. Sędzia nie miał wątpliwości, że zastosowanie innych środków zapobiegawczych nie spełni swojej roli i zdecydował, że kierowca spędzi następne trzy miesiące spędzi w areszcie śledczym, gdzie trafił prosto z sali sądowej.