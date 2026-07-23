Nabożeństwo prawosławne za Policję Data publikacji 23.07.2026 Powrót Drukuj Stało się już tradycją, że w przeddzień Święta Policji organizowane jest prawosławne nabożeństwo dziękczynne w intencji całej formacji. Podobnie jak w ubiegłych latach odbyło się 23 lipca w Cerkwii Katedralnej Ordynariatu Wojska Polskiego w Warszawie.

Ogólnopolskie prawosławne nabożeństwa za Policję, odprawiane zwykle w wigilię święta formacji, organizowane są od czternastu lat. Początkowo ich miejscem była Katedra Metropolitarna pw. św. Marii Magdaleny na warszawskiej Pradze, a od 2018 r., po oddaniu do użytku cerkwi ordynariatu prawosławnego, obchody przeniosły się na Okęcie. Niezmiennie uczestniczy w nich kierownictwo Policji oraz przedstawiciele związków zawodowych, organizacji, stowarzyszeń i fundacji działających w środowisku policyjnym.

Nie inaczej było w tym roku. Po południu 23 lipca 2026 r. Cerkiew Katedralna pw. św. Jerzego Zwycięzcy w Warszawie wypełniła się granatowymi mundurami i odświętnymi toaletami pań. W uroczystości uczestniczyli m.in.: wszyscy Zastępcy Komendanta Głównego Policji: nadinsp . Roman Kuster, nadinsp. dr Rafał Kochańczyk i nadinsp. dr Tomasz Michułka.

Nabożeństwo za funkcjonariuszy i pracowników formacji oraz ich rodziny odprawili prawosławni kapelani policyjni pod przewodnictwem abp. Jerzego (Pańkowskiego), prawosławnego ordynariusza wojskowego, Delegata Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego ds. Duszpasterstwa Służb Mundurowych. W ceremonii wzięli udział także kapłani innych wyznań chrześcijańskich: kapelan Komendy Głównej Policji ks. Sławomir Grocholak SAC, kapelan Komendy Stołecznej Policji ks. Jacek Koziel CM i naczelny ewangelicki kapelan Policji ks. Marek Twardzik.

Po zakończonych modlitwach odbyła się ceremonia wręczenia Medali 30-lecia Restytucji Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego. Odznaczenie odebrał m.in. I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster. Z kolei abp Jerzy został uhonorowany przez Prezesa Zarządu Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. Michała Krzysztofa Wykowskiego Medalem „Za Zasługi dla Stowarzyszenia”. Komendanci z garnizonu podlaskiego wraz z przedstawicielem Komendy Stołecznej Policji wręczyli ks. mitratowi Andrzejowi Bołbotowi kunsztownie wykonaną mitrę w podziękowaniu za dotychczasowe zaangażowanie i wsparcie duchowe jakiego udziela podczas posługi kapłańskiej w Policji. W uznaniu zasług I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster obdarował Naczelnego Prawosławnego Kapelana Policji ikoną św. Andrzeja.

O oprawę muzyczną uroczystości zatroszczył się Chór Męski Katapetasma pod dyrekcją Łukasza Hajduczeni.