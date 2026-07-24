Światowy Dzień Zapobiegania Utonięciom
Światowy Dzień Zapobiegania Utonięciom (ang. World Drowning Prevention Day) przypada co roku 25 lipca. Ta ustanowiona przez ONZ inicjatywa ma na celu uświadamianie społeczeństwa o globalnym problemie utonięć, podniesienie świadomości na temat zasad bezpiecznej kąpieli, bezpiecznego wypoczynku nad wodą i informowanie o skutkach utonięć dla rodzin ofiar i całego społeczeństwa.
Złote zasady i zalecenia przypominane w tym dniu:
- Pływanie wyłącznie w miejscach strzeżonych: wyłącznie tam, gdzie nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy.
- Unikanie alkoholu: łączenie alkoholu z pływaniem to jedna z głównych przyczyn tragedii nad wodą.
- Rozwaga: nieprzecenianie swoich umiejętności pływackich, rezygnacja z pływania podczas burzy czy porywistego wiatru.
- Asekuracja: zakładanie kamizelki ratunkowej podczas pływania sprzętem wodnym (kajaki, łódki).
- Opieka nad najmłodszymi: dzieci nigdy nie powinny pływać same, nie wolno nawet na chwilę pozostawiać ich w pobliżu wody bez nadzoru.
- Reagowanie: obserwacja osób w swoim otoczeniu. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, zaalarmuj ratownika lub wezwij służby, nie narażając własnego życia.
- Sprawdzenie kąpieliska przed wyjazdem: aktualne informacje o warunkach na plażach można znaleźć w ogólnopolskim Serwisie kąpieliskowym Państwowej Inspekcji Sanitarnej: https://sk.gis.gov.pl/
Niestety utonięcia są jednym z głównych problemów zdrowia publicznego na świecie – rocznie w ten sposób ginie około 236 tysięcy osób, wliczając w to dzieci i młodzieży.
W Polsce od początku wakacji do dnia publikacji tego artykułu utonęło już 56 osób, a każde utonięcie to ogromna tragedia.
Policjanci cały sezon będą apelować o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa nad wodą. Przypominają, że lekceważenie tego żywiołu skutkuje zwiększoną liczbą utonięć.
Wybierając się nad wodę, zapiszmy numery alarmowe:
- 112 - numer alarmowy, bezpłatny i dostępny na terenie całej Unii Europejskiej, zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych.
- 601 100 100 - numer alarmowy Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPR).
Pamiętajmy o zasadach bezpiecznej kąpieli i bezpiecznego wypoczynku nad wodą, nie tylko w Światowym Dniu Zapobiegania Utonięciom.
(Biuro Prewencji KGP)