Światowy Dzień Zapobiegania Utonięciom Data publikacji 24.07.2026 Powrót Drukuj Światowy Dzień Zapobiegania Utonięciom (ang. World Drowning Prevention Day) przypada co roku 25 lipca. Ta ustanowiona przez ONZ inicjatywa ma na celu uświadamianie społeczeństwa o globalnym problemie utonięć, podniesienie świadomości na temat zasad bezpiecznej kąpieli, bezpiecznego wypoczynku nad wodą i informowanie o skutkach utonięć dla rodzin ofiar i całego społeczeństwa.

Złote zasady i zalecenia przypominane w tym dniu:

Pływanie wyłącznie w miejscach strzeżonych: wyłącznie tam, gdzie nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy.

wyłącznie tam, gdzie nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy. Unikanie alkoholu: łączenie alkoholu z pływaniem to jedna z głównych przyczyn tragedii nad wodą.

łączenie alkoholu z pływaniem to jedna z głównych przyczyn tragedii nad wodą. Rozwaga: nieprzecenianie swoich umiejętności pływackich, rezygnacja z pływania podczas burzy czy porywistego wiatru.

nieprzecenianie swoich umiejętności pływackich, rezygnacja z pływania podczas burzy czy porywistego wiatru. Asekuracja: zakładanie kamizelki ratunkowej podczas pływania sprzętem wodnym (kajaki, łódki).

zakładanie kamizelki ratunkowej podczas pływania sprzętem wodnym (kajaki, łódki). Opieka nad najmłodszymi: dzieci nigdy nie powinny pływać same, nie wolno nawet na chwilę pozostawiać ich w pobliżu wody bez nadzoru.

dzieci nigdy nie powinny pływać same, nie wolno nawet na chwilę pozostawiać ich w pobliżu wody bez nadzoru. Reagowanie: obserwacja osób w swoim otoczeniu. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, zaalarmuj ratownika lub wezwij służby, nie narażając własnego życia.

obserwacja osób w swoim otoczeniu. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, zaalarmuj ratownika lub wezwij służby, nie narażając własnego życia. Sprawdzenie kąpieliska przed wyjazdem: aktualne informacje o warunkach na plażach można znaleźć w ogólnopolskim Serwisie kąpieliskowym Państwowej Inspekcji Sanitarnej: https://sk.gis.gov.pl/

Niestety utonięcia są jednym z głównych problemów zdrowia publicznego na świecie – rocznie w ten sposób ginie około 236 tysięcy osób, wliczając w to dzieci i młodzieży.

W Polsce od początku wakacji do dnia publikacji tego artykułu utonęło już 56 osób, a każde utonięcie to ogromna tragedia.

Policjanci cały sezon będą apelować o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa nad wodą. Przypominają, że lekceważenie tego żywiołu skutkuje zwiększoną liczbą utonięć.

Wybierając się nad wodę, zapiszmy numery alarmowe:

112 - numer alarmowy, bezpłatny i dostępny na terenie całej Unii Europejskiej, zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych.

- numer alarmowy, bezpłatny i dostępny na terenie całej Unii Europejskiej, zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. 601 100 100 - numer alarmowy Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPR).

Pamiętajmy o zasadach bezpiecznej kąpieli i bezpiecznego wypoczynku nad wodą, nie tylko w Światowym Dniu Zapobiegania Utonięciom.