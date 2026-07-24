Wirtualna miłość, czy prawdziwe oszustwo? Nie daj się zwieść internetowym amantom!
Internet każdego dnia łączy ludzi z różnych zakątków świata, umożliwiając nawiązywanie nowych znajomości i budowanie relacji. Niestety, tę naturalną potrzebę bliskości coraz częściej wykorzystują cyberprzestępcy. Dzień Wirtualnej Miłości to dobry moment, by przypomnieć o zagrożeniach związanych z oszustwami matrymonialnymi. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości apeluje o rozwagę podczas zawierania internetowych znajomości. Za atrakcyjnym zdjęciem, czułymi wiadomościami i pięknymi deklaracjami może kryć się osoba, której jedynym celem jest wyłudzenie pieniędzy.
Miłość na kliknięcie i pułapka gotowa
Sprawcy oszustw matrymonialnych doskonale wiedzą jak zdobyć zaufanie swoich ofiar. Zakładają wiarygodne profile na portalach randkowych i w mediach społecznościowych, wykorzystując zdjęcia skradzione z Internetu oraz starannie przygotowane historie. Często przedstawiają się jako lekarze, żołnierze, przedsiębiorcy, marynarze, czy inżynierowie pracujący za granicą.
Relacja rozwija się stopniowo. Codzienny kontakt, zainteresowanie, komplementy i rozmowy o wspólnej przyszłości mają zbudować silną więź emocjonalną. Gdy oszust uzna, że zdobył zaufanie swojej ofiary, pojawia się pierwszy problem – nagła choroba, zatrzymanie na lotnisku, awaria konta bankowego, kosztowna przesyłka lub brak środków na przyjazd do Polski.
To właśnie wtedy pada prośba o pieniądze.
Oszust gra na emocjach, nie na uczuciach
Cyberprzestępcy są cierpliwi i świetnie manipulują emocjami. Wzbudzają współczucie, poczucie odpowiedzialności, a także presję czasu. Potrafią przez wiele tygodni, a nawet miesięcy budować relację tylko po to, aby ostatecznie wyłudzić oszczędności życia.
W wielu przypadkach, po otrzymaniu pierwszego przelewu, pojawiają się kolejne prośby o pomoc finansową. Niestety, ofiary często orientują się, że zostały oszukane dopiero wtedy, gdy kontakt nagle się urywa lub zaczynają narastać kolejne, coraz bardziej niewiarygodne historie.
Zachowaj czujność - zwróć uwagę na sygnały ostrzegawcze
Powinieneś zachować szczególną ostrożność, gdy osoba poznana w Internecie:
- bardzo szybko wyznaje miłość i mówi o wspólnej przyszłości,
- unika rozmów wideo lub osobistego spotkania,
- stale tłumaczy swoją nieobecność pobytem za granicą,
- prosi o zachowanie relacji w tajemnicy,
- zwraca się z prośbą o przesłanie pieniędzy, kodów BLIK, kryptowalut lub zakup kart podarunkowych,
- namawia do inwestowania na nieznanych platformach internetowych,
- wywiera presję, twierdząc, że od Twojej pomocy zależy jej zdrowie, bezpieczeństwo lub życie.
Pamiętaj o podstawowych zasadach bezpieczeństwa
Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości przypomina:
- nie przesyłaj pieniędzy osobom poznanym wyłącznie w Internecie,
- nie udostępniaj danych bankowych, ani danych z dokumentów tożsamości,
- weryfikuj zdjęcia i informacje przekazywane przez rozmówcę,
- nie podejmuj decyzji pod wpływem emocji lub presji czasu,
- porozmawiaj z rodziną lub znajomymi, jeśli internetowa znajomość zaczyna dotyczyć pieniędzy.
Zostałeś oszukany? Działaj natychmiast!
Jeżeli podejrzewasz, że padłeś ofiarą oszustwa matrymonialnego:
- przerwij kontakt z oszustem,
- zachowaj całą korespondencję oraz potwierdzenia transakcji,
- skontaktuj się ze swoim bankiem,
- zgłoś sprawę w najbliższej jednostce Policji.
Szybkie zgłoszenie może mieć istotne znaczenie dla dalszych działań i zwiększyć szansę na zabezpieczenie śladów przestępstwa.
Prawdziwa miłość „nie prosi o przelew”
Dzień Wirtualnej Miłości to doskonała okazja, aby przypomnieć, że zaufanie jest wartością, którą należy budować stopniowo i pewną dozą czujności - przede wszystkim w świecie cyfrowym.
Pamiętaj, że za profilem w mediach społecznościowych nie zawsze stoi osoba, za którą się podaje. Kieruj się rozsądkiem, weryfikuj informacje i nie pozwól, aby internetowa znajomość zakończyła się utratą pieniędzy oraz zaufania.
Zanim podarujesz swoje serce - włącz rozsądek.
(CBZC / mw)