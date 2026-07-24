Wirtualna miłość, czy prawdziwe oszustwo? Nie daj się zwieść internetowym amantom! Data publikacji 24.07.2026 Powrót Drukuj Internet każdego dnia łączy ludzi z różnych zakątków świata, umożliwiając nawiązywanie nowych znajomości i budowanie relacji. Niestety, tę naturalną potrzebę bliskości coraz częściej wykorzystują cyberprzestępcy. Dzień Wirtualnej Miłości to dobry moment, by przypomnieć o zagrożeniach związanych z oszustwami matrymonialnymi. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości apeluje o rozwagę podczas zawierania internetowych znajomości. Za atrakcyjnym zdjęciem, czułymi wiadomościami i pięknymi deklaracjami może kryć się osoba, której jedynym celem jest wyłudzenie pieniędzy.

Miłość na kliknięcie i pułapka gotowa

Sprawcy oszustw matrymonialnych doskonale wiedzą jak zdobyć zaufanie swoich ofiar. Zakładają wiarygodne profile na portalach randkowych i w mediach społecznościowych, wykorzystując zdjęcia skradzione z Internetu oraz starannie przygotowane historie. Często przedstawiają się jako lekarze, żołnierze, przedsiębiorcy, marynarze, czy inżynierowie pracujący za granicą.

Relacja rozwija się stopniowo. Codzienny kontakt, zainteresowanie, komplementy i rozmowy o wspólnej przyszłości mają zbudować silną więź emocjonalną. Gdy oszust uzna, że zdobył zaufanie swojej ofiary, pojawia się pierwszy problem – nagła choroba, zatrzymanie na lotnisku, awaria konta bankowego, kosztowna przesyłka lub brak środków na przyjazd do Polski.

To właśnie wtedy pada prośba o pieniądze.

Oszust gra na emocjach, nie na uczuciach

Cyberprzestępcy są cierpliwi i świetnie manipulują emocjami. Wzbudzają współczucie, poczucie odpowiedzialności, a także presję czasu. Potrafią przez wiele tygodni, a nawet miesięcy budować relację tylko po to, aby ostatecznie wyłudzić oszczędności życia.

W wielu przypadkach, po otrzymaniu pierwszego przelewu, pojawiają się kolejne prośby o pomoc finansową. Niestety, ofiary często orientują się, że zostały oszukane dopiero wtedy, gdy kontakt nagle się urywa lub zaczynają narastać kolejne, coraz bardziej niewiarygodne historie.

Zachowaj czujność - zwróć uwagę na sygnały ostrzegawcze

Powinieneś zachować szczególną ostrożność, gdy osoba poznana w Internecie:

bardzo szybko wyznaje miłość i mówi o wspólnej przyszłości,

unika rozmów wideo lub osobistego spotkania,

stale tłumaczy swoją nieobecność pobytem za granicą,

prosi o zachowanie relacji w tajemnicy,

zwraca się z prośbą o przesłanie pieniędzy, kodów BLIK, kryptowalut lub zakup kart podarunkowych,

namawia do inwestowania na nieznanych platformach internetowych,

wywiera presję, twierdząc, że od Twojej pomocy zależy jej zdrowie, bezpieczeństwo lub życie.

Pamiętaj o podstawowych zasadach bezpieczeństwa

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości przypomina:

nie przesyłaj pieniędzy osobom poznanym wyłącznie w Internecie,

nie udostępniaj danych bankowych, ani danych z dokumentów tożsamości,

weryfikuj zdjęcia i informacje przekazywane przez rozmówcę,

nie podejmuj decyzji pod wpływem emocji lub presji czasu,

porozmawiaj z rodziną lub znajomymi, jeśli internetowa znajomość zaczyna dotyczyć pieniędzy.

Zostałeś oszukany? Działaj natychmiast!

Jeżeli podejrzewasz, że padłeś ofiarą oszustwa matrymonialnego:

przerwij kontakt z oszustem,

zachowaj całą korespondencję oraz potwierdzenia transakcji,

skontaktuj się ze swoim bankiem,

zgłoś sprawę w najbliższej jednostce Policji.

Szybkie zgłoszenie może mieć istotne znaczenie dla dalszych działań i zwiększyć szansę na zabezpieczenie śladów przestępstwa.

Prawdziwa miłość „nie prosi o przelew”

Dzień Wirtualnej Miłości to doskonała okazja, aby przypomnieć, że zaufanie jest wartością, którą należy budować stopniowo i pewną dozą czujności - przede wszystkim w świecie cyfrowym.

Pamiętaj, że za profilem w mediach społecznościowych nie zawsze stoi osoba, za którą się podaje. Kieruj się rozsądkiem, weryfikuj informacje i nie pozwól, aby internetowa znajomość zakończyła się utratą pieniędzy oraz zaufania.

Zanim podarujesz swoje serce - włącz rozsądek.