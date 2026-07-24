Zawrócił na S3 i pojechał pod prąd korytarzem życia. 27-latek szybko poniósł konsekwencje Data publikacji 24.07.2026 Powrót Drukuj Chwila skrajnej nieodpowiedzialności mogła doprowadzić do tragedii. Gdy na drodze ekspresowej S3 w kierunku Świnoujścia, na wysokości Klinisk Wielkich, utworzył się zator drogowy, kierujący fordem zawrócił i pojechał pod prąd korytarzem życia aż do zjazdu do miejscowości Kliniska Wielkie. Informacja o tym zdarzeniu szybko trafiła do policjantów, którzy błyskawicznie ustalili sprawcę. Jeszcze przed upływem dwóch dni od jej otrzymania 27-latek został pociągnięty do odpowiedzialności.

Do Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie wpłynęła informacja o kierującym samochodem marki Ford, który na drodze ekspresowej S3 w kierunku Świnoujścia, na wysokości Klinisk Wielkich, w związku z utworzonym zatorem drogowym zawrócił, a następnie poruszał się pod prąd korytarzem życia aż do zjazdu do miejscowości Kliniska Wielkie. Policjanci pionu prewencji niezwłocznie podjęli czynności zmierzające do ustalenia kierującego. Dzięki sprawnie przeprowadzonym działaniom szybko ustalili jego tożsamość, a jeszcze przed upływem dwóch dni od otrzymania informacji 27-letni mężczyzna został pociągnięty do odpowiedzialności za swoje zachowanie.

Mężczyzna przyznał się do popełnienia dwóch wykroczeń - kierowania pojazdem na drodze ekspresowej w kierunku przeciwnym oraz naruszenia zakazu korzystania z drogi przejazdu przeznaczonej dla pojazdów uprzywilejowanych. Za popełnione wykroczenia został ukarany dwoma mandatami karnymi na łączną kwotę 8 000 zł oraz 23 punktami karnymi.

To kolejny przykład, że warto reagować na niebezpieczne zachowania na drogach. Informacje przekazywane Policji przez świadków często pozwalają szybko ustalić sprawców rażących naruszeń przepisów i wyciągnąć wobec nich konsekwencje. Dzięki takiej reakcji można zapobiec kolejnym niebezpiecznym sytuacjom i zwiększyć bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Korytarz życia tworzony jest wyłącznie po to, aby umożliwić służbom ratunkowym jak najszybszy dojazd do miejsca zdarzenia. Wykorzystywanie go do omijania zatoru drogowego, a tym bardziej jazda pod prąd na drodze ekspresowej, stwarza ogromne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu. Takie zachowanie może doprowadzić do czołowego zderzenia z innymi pojazdami oraz opóźnić dotarcie służb do osób potrzebujących pomocy. Apelujemy do wszystkich kierowców o zachowanie rozsądku i przestrzeganie przepisów – żadna oszczędność czasu nie jest warta ryzykowania ludzkiego życia.