Policjanci z sekcji poszukiwań celowych zatrzymali poszukiwanego listem gończym za wykorzystanie seksualne małoletniej Data publikacji 24.07.2026 Powrót Drukuj Karę dwóch lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności odbędzie poszukiwany listem gończym mężczyzna zatrzymany dziś na terenie Gdańska. Sąd w Słupsku wystawił postanowienie na początku czerwca tego roku. Zatrzymali go poszukiwacze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób gdańskiej komendy wojewódzkiej Policji zajmujący się poszukiwaniami celowymi zatrzymali 49-latka podejrzanego o wykorzystanie seksualne osoby małoletniej. Czynu dopuścił się w 2018 i 2019 roku. Sąd Rejonowy w Słupsku wystawił za nim list gończy na początku czerwca tego roku.

Poszukiwacze przeprowadzili zatrzymanie dziś, krótko po godz. 6 rano w miejscu jego zamieszkania. Policjanci precyzyjnie zaplanowali działania, zabezpieczając również potencjalne drogi ucieczki, w tym okno mieszkania.

Po doprowadzeniu do jednostki Policji i sporządzeniu dokumentacji przez funkcjonariuszy 49-latek trafi do aresztu śledczego.

Policjanci z Sekcji Poszukiwań Celowych Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku to wyspecjalizowana grupa funkcjonariuszy, która zajmuje się najbardziej wymagającymi zadaniami związanymi z ustalaniem i zatrzymywaniem osób ukrywających się przed organami ścigania. To policyjni „poszukiwacze”, pracujący często w sposób niejawny, operacyjny, wykorzystujący zarówno klasyczne metody, jak i nowoczesne narzędzia analityczne.