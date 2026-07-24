Celował do ludzi z broni pneumatycznej na metalowe kulki - sprawca rozboju zatrzymany przez oleśnickich policjantów Data publikacji 24.07.2026 Powrót Drukuj Oleśniccy policjanci zatrzymali 46-latka podejrzanego o rozbój z użyciem pistoletu pneumatycznego na metalowe naboje. Mężczyzna wtargnął do mieszkania, a następnie celował niebezpiecznym przedmiotem w kierunku przebywających tam mężczyzn. Sprawca zabrał pokrzywdzonym telefon komórkowy, trzy zegarki oraz gotówkę, po czym uciekł z miejsca zdarzenia. Podczas zatrzymania funkcjonariusze ujawnili przy nim również środki odurzające. Decyzją sądu podejrzany najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Za zarzucane mu przestępstwo rozboju grozi mu kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Gdy dwaj mężczyźni przebywali w swoim mieszkaniu, nic nie wskazywało na to, że za chwilę ich spokój zostanie zakłócony przez niezwykle niebezpieczną sytuację.

Niespodziewanie do mieszkania wszedł 46-letni mężczyzna, który skierował w ich stronę pistolet pneumatyczny i zagroził, że za chwilę pozbawi ich życia. Następnie zażądał wydania wartościowych przedmiotów. Pokrzywdzeni w obawie o własne życie oddali to czego zażądał. Sprawca zabrał telefon komórkowy, trzy zegarki oraz gotówkę. Mimo zdobycia cennego łupu, agresor wystrzelił kilka pocisków, które trafiły w elementy wyposażenia mieszkania, wybijając szybę oraz uszkadzając ściany. Na szczęście w wyniku zdarzenia żaden z napadniętych mężczyzn nie odniósł obrażeń.

Po tym zajściu sprawca opuścił mieszkanie i oddalił się w nieznanym kierunku. Pokrzywdzeni powiadomili Policję, a sprawą zajęli się funkcjonariusze wydziału kryminalnego z oleśnickiej komendy powiatowej. Dzięki natychmiastowej reakcji i działaniom operacyjnym, policjanci szybko ustalili tożsamość i zatrzymali podejrzewanego o dokonanie rozboju 46-latka.

Podczas dalszych czynności mundurowi ujawnili również przy zatrzymanym środki zabronione -i amfetaminą oraz tabletki ekstazy. Zabezpieczona ilość odpowiadała około 60 porcjom handlowym narkotyków.

Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie podejrzanemu zarzutu dotyczącego rozboju oraz posiadania zabronionych substancji, a także skierowanie przez prokuratora wniosku o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania. Sąd nie miał wątpliwości i przychylił się do wniosku, w związku z czym mężczyzna trafił już za kraty aresztu.

Za przestępstwo rozboju podejrzanemu może grozić kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności. O dalszym losie mężczyzny zdecyduje sąd.

( KWP we Wrocławiu / mw)