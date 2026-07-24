Centralne Obchody Święta Policji 2026 Data publikacji 24.07.2026 Powrót Drukuj 24 lipca 2026 r. na Placu Piłsudskiego w Warszawie odbyły się Centralne Obchody Święta Policji, zorganizowane z okazji 107. rocznicy powołania Policji Państwowej. W uroczystym apelu uczestniczyli przedstawiciele najwyższych władz państwowych, kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, kierownictwo Policji, reprezentanci służb mundurowych, instytucji państwowych, duchowieństwa, organizacji współpracujących z Policją oraz zaproszeni goście z kraju i zagranicy. Była to okazja do uhonorowania policjantek, policjantów i pracowników Policji za ich codzienną służbę oraz pracę na rzecz bezpieczeństwa obywateli.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku o gotowości do rozpoczęcia apelu, po którym nastąpiło podniesienie Flagi Rzeczypospolitej Polskiej na maszt i odśpiewanie hymnu państwowego. Potem oddano cześć pomordowanym funkcjonariuszom Policji Państwowej oraz policjantom i policjantkom, którzy polegli na służbie, bohaterom obowiązku, którzy słowa ślubowania wypełnili do samego końca. A także zmarłym policjantom i pracownikom Policji, którzy odeszli do wieczności. Uczczono ich pamięć symboliczną minutą ciszy. Następnie nastąpiła uroczysta zmiana posterunku honorowego przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

Po uroczystej zmianie posterunku honorowego Komendant Główny Policji, gen. insp. Marek Boroń przywitał przedstawicieli najwyższych władz państwowych m.in.: Prezydenta Polski Karola Nawrockiego, Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Marcina Kierwińskiego, Wicemarszałek Sejmu Monikę Wielichowską, Wicemarszałka Senatu Macieja Żywno, Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosza Grodeckiego, Sekretarzy Stanu w MSWiA Czesława Mroczka, Wiesława Szczepańskiego, Magdalenę Roguską, wszystkich sekretarzy stanu i podsekretarzy stanu oraz wszystkich parlamentarzystów. Pierwszego Zastępcę Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego Dariusza Korneluka. Następnie przywitał przybyłych przedstawicieli Europolu, Frontexu, Cepolu i Inetrpolu. Powitał również delegacje zagraniczne przybyłe na dzisiejszą uroczystość z Chorwacji, Czech, Estonii, Hiszpanii, Litwy, Mołdawii, Rumunii, Słowacji, Stanów Zjednoczonych Ameryki i Węgier. Przywitał też szefów służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, duchowieństwo, szefów służb specjalnych, dowódców Wojska Polskiego, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, władz samorządowych oraz urzędów i instytucji współdziałających z naszą formacją. Powitał kadrę kierowniczą polskiej Policji, przedstawicieli policyjnych związków zawodowych, fundacji, stowarzyszeń oraz byłych komendantów głównych Policji, a także policyjnych emerytów i rencistów. Szczególnie przywitał policjantki, policjantów, pracownice i pracowników Policji.

- Spotykamy się dziś w miejscu o wyjątkowym znaczeniu dla naszej historii i tożsamości narodowej - na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. To tutaj od pokoleń odbywają się najważniejsze uroczystości państwowe, a Grób Nieznanego Żołnierza przypomina o wartościach, które stanowią fundament naszej wspólnoty: honorze, wierności i poświęceniu. W tym szczególnym miejscu jeszcze mocniej wybrzmiewa sens policyjnej służby - służby państwu polskiemu i jego obywatelom - powiedział Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń podczas Centralnych Obchodów Święta Policji.

W swoim wystąpieniu Komendant Główny Policji podkreślił, że największą siłą Policji są ludzie: - Składam Państwu wyrazy najwyższego uznania i serdeczne podziękowania za codzienną służbę oraz pracę. Dziękuję za profesjonalizm, odpowiedzialność i gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Dziękuję za każdą przeprowadzoną interwencję, każdą uratowaną osobę, każdą spokojnie spędzoną noc obywateli, która była efektem Państwa cichej i ofiarnej służby.

Policja odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego. (...) Za naszą wschodnią granicą trwa wojna. Europa doświadcza zagrożeń hybrydowych, presji migracyjnej, cyberataków, dezinformacji oraz coraz bardziej złożonych form przestępczości zorganizowanej. Wszystko to wymaga od Policji najwyższego profesjonalizmu, odwagi, odpowiedzialności i gotowości do działania o każdej porze dnia i nocy. Dlatego też nieustannie zmieniamy się i tworzymy nowe struktury. Trwają prace nad utworzeniem Narodowego Biura Śledczego Policji - wyspecjalizowanej jednostki, która ma zapewnić jeszcze skuteczniejsze, szybsze i bardziej skoordynowane działania Policji wobec najpoważniejszych form przestępczości. Tworzymy rozwiązania, które pozwalają jeszcze lepiej łączyć wiedzę, doświadczenie i możliwości operacyjne - podkreślił gen. insp. Marek Boroń, Komendant Główny Policji.

Następnym punktem uroczystości było nadanie stopni generalskich czterem oficerom Policji. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki, na podstawie art. 48 ustawy o Policji, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji mianował na stopień nadinspektora Policji: insp. Jerzego Czebreszuka - Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim, insp. Jakuba Gorczyńskiego - Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, insp. Zbigniewa Nowaka - Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, insp. Łukasza Pikułę - dowódcę Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”. Nominacje i generalskie szable wręczał Prezydent RP Karol Nawrocki w asyście ministra MSWiA Marcina Kierwińskiego.

Jednym z najważniejszych punktów Centralnych Obchodów Święta Policji było wręczenie odznaczeń państwowych, medali i odznak resortowych oraz aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe, osobom szczególnie zasłużonym dla bezpieczeństwa publicznego oraz rozwoju Policji. Prezydent Karol Nawrocki wręczył medale państwowe policjantom i pracownikom Policji, następnie przekazał flagi państwowe na ręce komendantów szkół Policji.

Decyzjami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczono: 15 osób - medalem imienia Podkomisarza Policji Andrzej Struja, 25 osób – Złotym Medalem Za Zasługi dla Policji, 52 osoby - Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Policji oraz 339 osób - Brązowym Medalem Za Zasługi dla Policji. Medale i odznaki wręczyli minister Marcin Kierwiński i Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń.

Kolejnym elementem uroczystości była ceremonia promocji na pierwszy stopień oficerski absolwentów Akademii Policji w Szczytnie. Na stopień podkomisarza Policji mianowanych zostało 201 policjantów. Uroczystej promocji, generalską szablą dokonali, gen. insp. Marek Boroń i nadinsp. Roman Kuster.

Następnie odbyło się ślubowanie nowo przyjętych policjantów garnizonu stołecznego, które od funkcjonariuszy przyjął Komendant Stołeczny Policji insp. dr Krzysztof Ogroński.

Podczas uroczystości wyróżnienia wręczono również laureatom konkursu „Policjant, który mi pomógł”. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 171 policjantów.

- Dziękuję wszystkim funkcjonariuszom za profesjonalizm i za dbanie o bezpieczeństwo obywateli w całej Polsce - mówił Karol Nawrocki, Prezydent RP. - Z głębi serca, jako Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, dziękuję wszystkim funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom polskiej Policji i pracownikom cywilnym. Dzisiaj są na tym placu przedstawiciele wszystkich władz państwowych po to, aby złożyć życzenia policjantom i razem z Wami brać udział w tej pięknej uroczystości. Potrzebujemy silnych formacji mundurowych, silnej Policji, ale takiej, która zawsze wiernie służy obywatelom, ich wolności i sprawiedliwości społecznej.

- Chcę Wam podziękować, choć nie jestem tu pierwszy, lecz jest naprawdę za co dziękować polskiej Policji – zwrócił się do zebranych Donald Tusk, Prezes Rady Ministrów. - Jest to szczególnie radosny dzień dla tych, którzy dzisiaj stali się policjantkami i policjantami, także dla wypromowanych na pierwszy stopień oficerski i dla nowych generałów, a także dla wszystkich wyróżnionych odznaczeniami. Bez wsparcia polskich policjantek i policjantów na wschodniej granicy, nie byłoby możliwe to z czego Polska dzisiaj jest dumna, czyli najbezpieczniejszej i szczelnej granicy. Na całym świecie, nie tylko w Europie, ludzie, politycy, wszyscy wiedzą, że Polska stała się jednym z najbezpieczniejszych miejsc na świecie. Dzięki wysiłkowi i poświeceniu policjantek i policjantów Polska ma dzisiaj opinię jednego z najbezpieczniejszych miejsc na świecie. Bezpieczne metro, bezpieczny tramwaj, bezpieczne ulice, to jest Wasze wielkie zwycięstwo, to jest Wasz wielki sukces. Mówię jako Premier Polskiego Rządu, ale jestem przekonany, że także w imieniu całego narodu. Jesteśmy z Was i z Waszej służby bardzo dumni.

- Jestem pełen głębokiego szacunku i dumy dziękując za Wasz trud, pracę i odwagę. Święto Policji to moment w którym cała Polska i obywatele jednym głosem mówią dziękuję - powiedział Mariusz Kierwiński, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. - Kiedy patrzę na Was widzę strażników jednej z najważniejszych i najbardziej podstawowych wartości dla każdego Polaka, czyli bezpieczeństwa. Codziennie kładziecie na szalę własne zdrowie i życie, aby Polacy mogli żyć spokojnie. Dzisiaj patrząc na bilans Waszych działań możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że Polska Policja robi wszystko, by chronić obywateli. I za to bardzo Wam dziękuje. Jesteście twarzą państwa, a dla milionów obywateli jesteście symbolem i gwarantem codziennego bezpieczeństwa.

Po uroczystych przemówieniach, Komendant Główny Policji w asyście swoich zastępców, złożyli wieniec na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie, ku czci pamięci tych, którzy oddali swoje życie w służbie ojczyzny.

W uroczystym apelu uczestniczyły pododdziały reprezentujące Komendę Główną Policji, oddziały prewencji Policji, mianowani na pierwszy stopień oficerski i nowo przyjęci policjanci garnizonu stołecznego, Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA”, uczniowie oddziałów o profilu policyjnym oraz poczty sztandarowe jednostek organizacyjnych Policji, których defilada przed trybuną honorową zakończyła ceremonię.

Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji. Asystę honorową wystawiła Kompania Reprezentacyjna Policji.

Centralne Obchody Święta Policji są corocznym wyrazem uznania dla wszystkich policjantek, policjantów oraz pracowników Policji, którzy każdego dnia realizują ustawowe zadania na rzecz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Są również okazją do podziękowania rodzinom funkcjonariuszy za wsparcie i zrozumienie dla specyfiki policyjnej służby.



Tekst: Krzysztof Chrzanowski, Karol Gruda / Gazeta Policyjna

Zdjęcia: Gazeta Policyjna