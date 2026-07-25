Piknik na 100-lecie sportu w Policji Data publikacji 25.07.2026 Powrót Drukuj 25 lipca br. w Warszawskim Centrum Sportu Młodzieżowego Agrykola miał miejsce tradycyjny piknik rodzinny, będący integralną częścią Centralnych Obchodów Święta Policji. Tegoroczny piknik miał wyjątkowy charakter z uwagi na obchodzone 100-lecie sportu w Policji. Było aktywnie, barwnie i radośnie.

Rok 2026 jest rokiem jubileuszowym – 100 lat temu zorganizowano pierwsze Ogólnokrajowe Zawody Sportowe Policji Państwowej. Z tej okazji podczas pikniku odbył się Festiwal Sportu, rozpoczęty biegiem o Puchar Komendanta Głównego Policji. Bieg poprzedziła przebieżka policjantów w umundurowaniu z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Puchar, po zaciętej walce, zdobyła Komenda Wojewódzka w Krakowie, na drugim miejscu znalazło się Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, a podium zamknęła Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku.

Jednym z głównych punktów pikniku był mecz towarzyski pomiędzy Reprezentacją Policji w piłce nożnej mężczyzn, a Reprezentacją Gwiazd Piłkarzy Polskich, który zakończył się wynikiem 3:2 dla polskiej Policji. Serdecznie gratulujemy zwycięstwa! Tradycyjnie hymn Polski odegrała Orkiestra Reprezentacyjna Policji pod batutą Kapelmistrza – insp. Janusza Trzepizura, a hymn wszystkich zwycięzców „We are the champions” zagrała Agnes Violin, czyli Agnieszka Flis na skrzypcach elektrycznych.

Po meczu mogliśmy zobaczyć pokaz umiejętności psów służbowych i ich przewodników z Komendy Stołecznej Policji.

Na Agrykoli znalazło się również wiele stanowisk poświęconych policyjnym reprezentacjom sportowym, m.in.: w piłce nożnej kobiet i mężczyzn, w kolarstwie i triathlonie, w sztukach walki i sportach siłowych, w strzelectwie, w pływaniu i lekkoatletyce. Można było przyjrzeć się pucharom zdobytym przez policyjnych sportowców, porozmawiać o korzyściach płynących z uprawiania sportu, a także spróbować swoich sił w danej dyscyplinie. Skorzystał z tej możliwości Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Rafał Kochańczyk i stoczył pojedynek z podkom. Maciejem Sarneckim, polskim olimpijczykiem z Tokio i Rio De Janeiro.

Na odwiedzających czekało wiele atrakcji, takich jak strzelnica laserowa, pokazy sztuk walki i konkurencji strongman, czy prezentacje pojazdów służbowych (w tym „laboratorium mobilnego”, wykorzystywanego przez CBZC) oraz broni, sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia działań bojowych. Przy stanowisku Wydziału Edukacji Historycznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji przybyłych witali policjanci w mundurach funkcjonariuszy Policji Państwowej, z którymi można było porozmawiać o historii i tradycji polskiej Policji. Ogrodzenie ośrodka sportowego przyozdobione było wystawą pięknych zdjęć policyjnych sportowców sprzed 100 lat.

Najmłodsi mogli znaleźć na terenie całego pikniku wiele zajęć dla siebie: kolorowanki, komiksy, testy wiedzy o bezpieczeństwie oraz konkursy sprawnościowe takie jak żonglerka i slalom z piłką, czy strzelanie bramek. Odbył się również bieg dla dzieci. Czas umilały policyjne maskotki, które chętnie pozowały do zdjęć.

Ważnym tematem każdej imprezy policyjnej jest oczywiście szeroko rozumiane bezpieczeństwo i piknik stworzył wiele możliwości pochylenia się nad nim. Funkcjonariusze Biura Prewencji KGP, Biura Ruchu Drogowego KGP czy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości – obecni na imprezie – przeprowadzali pogadanki w obszarze swojej działalności służbowej. Przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej natomiast zorganizowali stanowisko poświęcone zasadom przygotowania ludności do sytuacji kryzysowych, obejmujące prezentację plecaka ewakuacyjnego oraz „Poradnika bezpieczeństwa”, oraz stanowisko dotyczące bezpieczeństwa pożarowego z wykorzystaniem symulatora zabezpieczeń przeciwpożarowych, tzw. „mobilny domek”.

Podczas pikniku uczestnicy mieli wyjątkową możliwość złożenia dokumentów do służby w Policji i zaliczenia jednego z etapów postępowania kwalifikacyjnego – testu sprawności fizycznej. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Wydział Doboru Komendy Stołecznej Policji i Wydział Doskonalenia Zawodowego Komendy Stołecznej Policji.

Organizatorem pikniku byli: Gabinet Komendanta głównego Policji, Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do spraw sportu w Policji oraz Stołeczna Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA.

W imprezie uczestniczyli m.in.: Komendant Główny Policji – gen. insp. Marek Boroń, I Zastępca Komendanta Głównego Policji – nadinsp. Roman Kuster, Zastępca Komendanta Głównego Policji – nadinsp. dr Rafał Kochańczyk, Zastępca Komendanta Głównego Policji – nadinsp. dr Tomasz Michułka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Magdalena Roguska, policjanci i pracownicy Policji z rodzinami, funkcjonariusze innych służb, mieszkańcy stolicy oraz przyjezdni goście. Wszyscy w radosnej atmosferze i przy pięknej pogodzie świętowali 100-lecie sportu w Policji. Życzymy kolejnych 100 lat!

tekst: Aldona Bandzul / Gazeta Policyjna

zdjęcia: Aldona Bandzul