Msza Święta za Policję Data publikacji 26.07.2026 Powrót Drukuj Jak co roku w ostatnią niedzielę lipca odprawiona została uroczysta Eucharystia w intencji Policji, transmitowana za pośrednictwem Polskiego Radia na cały świat. Tym razem było to 26 lipca 2026 r., a w modlitwach uczestniczyło kierownictwo polskiej Policji, na czele z jej Komendantem Głównym gen. insp. Markiem Boroniem.

Eucharystia w intencji policjantów, pracowników Policji, ich rodzin oraz wszystkich funkcjonariuszy, którzy rotę ślubowania wypełnili do końca sprawowana była przez kapelanów policyjnych pod przewodnictwem Biskupa Polowego Wojska Polskiego ks. Wiesława Lechowicza, który jest również Delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji. Uczestniczyło w niej kierownictwo Policji, na czele z Komendantem Głównym Policji gen. insp. Markiem Boroniem oraz jego zastępcami. Obecni byli dyrektorzy biur KGP, komendanci samodzielnych jednostek policyjnych, komendanci wojewódzcy, reprezentanci związków zawodowych, organizacji, stowarzyszeń i fundacji działających w środowisku policyjnym, a także pracownicy i funkcjonariusze, którzy wraz z najbliższymi chcieli tego dnia modlić się z okazji Święta Policji.

- Niektórzy z nas, zwłaszcza kierowcy dobrze wiedzą, że jednym z ważnych obowiązków policjantek i policjantów, zwłaszcza służących w ruchu drogowym jest pouczenie - zaczął swoją homilię biskup Wiesław Lechowicz. – Są nawet takie sytuacje, kiedy człowiek oczekuje pouczenia i woli kiedy jest pouczony. Powinniśmy być także otwarci na pouczenia, które płyną z Bożego Słowa, bo jest Ono dla nas Drogą, jest dla nas Prawdą, jest dla nas Życiem. To Boże Słowo, podobnie jak i pouczenia policjantów ma zapobiegać nie tylko przekroczeniu przepisów i prawa, ale ma przede wszystkim zagwarantować nam bezpieczną przyszłość, przyszłość, którą Jezus nazywa Królestwem Niebieskim.

Krajowy Duszpasterz Policji podkreślił, że należy modlić się dziś za wszystkich, stojących na straży mądrości, która w obecnym świecie znajduje się w dużym deficycie. Dziękował policjantkom i policjantom za stanie na straży mądrości, gdyż ta opiera się na umiejętności rozróżniania dobra i zła. Podkreślił, że należy troszczyć się, aby dobro pojedynczych osób i dobro wspólne brało górę nad złem, przejawiającym się w naruszaniu ładu i porządku oraz w łamaniu prawa.

- Módlmy się też, by słowa psalmu „Więcej miłuję Twoje przykazania niż złoto najczystsze i nienawidzę wszelkiej drogi fałszu” znajdowały potwierdzenie w naszych postawach i wzajemnych relacjach – powiedział Jego Ekscelencja. – Wówczas praca policjantek i policjantów stanie się łatwiejsza i spokojniejsza.

Ordynariusz polowy modlił się także o to, aby funkcjonariusze nie musieli stawać przed dramatycznym wyborem między prawem stanowionym przez ludzi a prawem Bożym.

Na zakończenie liturgii głos zabrał Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń, który podziękował Jego Ekscelencji i wszystkim policyjnym kapelanom za ich codzienną posługę.

- Korzystając z możliwości, jakie daje transmisja radiowa pragnę podziękować także wszystkim policjantkom, policjantom, pracownicom i pracownikom Policji za poświęcenie, gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, odwagę oraz profesjonalizm – powiedział szef polskiej Policji. – Z okazji Święta Policji życzę Państwu przede wszystkim zdrowia, bezpiecznej służby i pracy oraz satysfakcji z wykonywanych obowiązków.

Komendant Główny Policji zwracając się do wszystkich obywateli stwierdził – Policja jest dla Państwa i każdego dnia z pełnym zaangażowaniem realizuje swoją misję w trosce o Państwa bezpieczeństwo. Każdego dnia dokładamy wszelkich starań, aby służyć, pomagać i chronić. Dziękujemy za zaufanie, którym nas Państwo obdarzacie. To dla nas zobowiązanie do dalszej odpowiedzialnej służby. Dziękuję!

Oprawę muzyczną Eucharystii zapewniły: Orkiestra Reprezentacyjna Policji dyrygowana przez kapelmistrza insp. Janusza Trzepizura i Chór Komendy Stołecznej Policji prowadzony przez Sylwię Krzywdę-Motyczyńska. Zarówno czytania liturgiczne, śpiew responsoryjny, jak i służbę ołtarza przygotowali policjanci. Tradycyjnie w Eucharystii uczestniczyła Kompania Reprezentacyjna Policji i poczet ze sztandarem Komendy Głównej Policji. Dzisiejsza Msza Święta była zwieńczeniem Centralnych Obchodów Święta Policji.

Msza Święta radiowa w niedzielny poranek transmitowana jest z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie, czyli z tego samego miejsca, skąd nadawano ją przed II wojną światową, przez całe lata 30. XX w. Warto wiedzieć, że w budynkach sąsiadujących z bazyliką w okresie międzywojennym mieściły się: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Komenda Główna Policji Państwowej, a początkowo także Komenda Policji Państwowej m. st. Warszawy. Po wojnie siedziby ministerstwa i nowej formacji zajmującej się porządkiem wewnętrznym nie wróciły już do przedwojennych lokalizacji, za to została wznowiona transmisja porannych niedzielnych Mszy Świętych z Krakowskiego Przedmieścia. Co prawda nowa władza na początku wprowadziła, a właściwie przedłużyła ustanowiony przez okupantów zakaz posiadania radioodbiorników, ale z czasem restrykcje ulegały łagodzeniu. Transmisje odbywały się jednak tylko w latach 1945 - 1949 i zostały wznowione dopiero 21 września 1980 r. na fali strajków robotniczych w Polsce. Zawieszone je po wprowadzeniu stanu wojennego, ale wróciły na antenę już pod koniec stycznia 1982 r. Od tamtej pory odbywają się regularnie i bez przerw. W każdy niedzielny poranek gromadzą przed radioodbiornikami kilka milionów słuchaczy.