Rozbita grupa przestępcza - zabezpieczono blisko 8 kg narkotyków Data publikacji 27.07.2026 Powrót Drukuj Zabezpieczone blisko 8 kg narkotyków, takich jak kokaina, marihuana czy amfetamina, tysiące tabletek psychotropowych, żywica THC i wiele innych substancji oraz broń – to bilans działań przeprowadzonych w miniony wtorek na terenie powiatu siedleckiego. Była to realizacja funkcjonariuszy z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, którzy wsparci zostali przez policjantów zwalczających przestępczość narkotykową z Krakowa, funkcjonariuszy SPKP w Kielcach, Lublinie i Radomiu oraz Wydziału Kryminalnego KMP w Siedlcach. Podczas tych czynności zatrzymanych zostało trzech mieszkańców województwa mazowieckiego w wieku 48, 26 i 38 lat. Cała trójka trafiła przed sąd, który zadecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych na trzy miesiące.

W miniony wtorek, 21 lipca br., na terenie województwa mazowieckiego w powiecie siedleckim, funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, działając na podstawie wcześniejszych ustaleń, przy wsparciu krakowskich policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową, funkcjonariuszy Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych z Kielc, Lublina i Radomia oraz funkcjonariuszy kryminalnych z Komendy Miejskiej Policji w Siedlicach złożyli służbowe wizyty na terenie sześciu siedleckich posesji. Funkcjonariusze w sposób dynamiczny objęli je nadzorem, a następnie zatrzymali podejrzewanych o udział w narkotykowym procederze 48, 26 i 38 latka.

W trakcie prowadzonych przeszukań policjanci zabezpieczyli 5 kg marihuany, 1 kg amfetaminy, 800 gramów MDMA, 500 gramów ketaminy, 200 gramów kokainy, 200 gramów mefedronu, 639 znaczków LSD, ponad 900 tabletek extasy, 100 opakowań leków psychotropowych i 600 ml płynnej żywicy konopnej. Ponadto zabezpieczone zostały 2 sztuki broni krótkiej, 1 kilogramowa sztabka srebra, 1 gram złota, pieniądze wwysokości 136 tyięcy złotych, 16 telefonów komórkowych, laptopy, komputery stacjonarne oraz inne przedmioty mogące mieć związek z narkobiznesem.

Zatrzymane osoby trafiły do policyjnych celi. Kolejno mężczyźni usłyszeli prokuratorskie zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz udziału w obrocie znaczną ilością narkotyków, za co może grozić kara nawet 12 lat pozbawienia wolności. Sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych na trzy miesiące.