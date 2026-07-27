Zgubiła się podczas grzybobrania. Odnaleźli ją policyjni wodniacy Data publikacji 27.07.2026 Powrót Drukuj Policyjni wodniacy pełnią służbę nie tylko na akwenach. Patrolują również tereny przywodne oraz lasy. Podczas służby na terenie Nadleśnictwa Kudypy pomogli kobiecie, która zgubiła się podczas grzybobrania.

W niedzielę, 26.07.2026 r., policyjni wodniacy pełnili służbę na terenie Nadleśnictwa Kudypy. Około godz. 13:30 zwrócili uwagę na wyraźnie zaniepokojonego mężczyznę. Funkcjonariusze zainteresowali się jego zachowaniem i zaproponowali pomoc. Okazało się, że podczas grzybobrania mężczyzna rozdzielił się z żoną i od dłuższego czasu nie mógł jej odnaleźć. Policjanci rozpoczęli poszukiwania kobiety. Dzięki temu, że pełnili służbę na policyjnych quadach mogli szybko i sprawnie sprawdzić duży teren i trudno dostępne miejsca. Po krótkich poszukiwaniach odnaleźli kobietę. Na szczęście nic jej się nie stało i cała historia zakończyła się szczęśliwie.

Przypominamy, że wybierając się do lasu warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

nie oddalaj się od swoich towarzyszy bez wcześniejszego ustalenia czasu i miejsca spotkania,

zabierz ze sobą naładowany telefon komórkowy,

przed wejściem do lasu sprawdź mapę lub skorzystaj z aplikacji nawigacyjnej,

zwracaj uwagę na charakterystyczne punkty w terenie, które ułatwią orientację,

jeśli się zgubisz, zachowaj spokój, pozostań w jednym miejscu i zadzwoń na numer alarmowy 112.