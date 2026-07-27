Szczęśliwy finał poszukiwań 85-letniej kobiety Data publikacji 27.07.2026 Powrót Drukuj Wczoraj około godziny 10 rano, 85-letnia kobieta, z zanikami pamięci, wyszła z domu. O jej zaginięciu powiadomiono policję. Funkcjonariusze z Komisariatu III Policji w Lublinie prowadzili intensywne poszukiwania za zaginioną. Kobieta została odnaleziona przez jednego z funkcjonariuszy, dzięki czemu historia zakończyła się szczęśliwie.

Do zdarzenia doszło wczoraj około godziny 10.00 rano na terenie Lublina. Do dyżurnego godzinę później wpłynęło zawiadomienie o 85-letniej kobiecie, która wyszła z domu bez nadzoru, a cierpi na demencję. W związku z powyższym Komendant Komisariatu III Policji w Lublinie ogłosił alarm dla całej jednostki.

Funkcjonariusze, w związku z tym, że w takich sytuacjach liczy się każda chwila, niezwłocznie podjęli działania poszukiwawcze za zaginioną 85-latką.

W pewnym momencie starszą, zagubioną kobietę zauważył jeden z funkcjonariuszy. Był to zastępca naczelnika Wydziału Prewencji Komisariatu III Policji w Lublinie, który zmierzał do jednostki, w związku z ogłoszonym alarmem i poszukiwaniami.

Dzięki szybkiej reakcji policjanta i zachowaniu czujności, kobieta została odnaleziona, a jej życiu, ani zdrowiu nie grozi żadne niebezpieczeństwo. Na miejsce, gdzie odnaleziono kobietę, przyjechał Zespół Ratownictwa Medycznego.

Kobieta została przebadana przez ratowników medycznych, a następnie oddana pod opiekę lekarzy. 85-latka została przewieziona do szpitala, gdzie obecnie przebywa na konsultacji.