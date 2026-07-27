Lubelscy „łowcy głów” zatrzymali poszukiwanego niemieckim ENA Data publikacji 27.07.2026 Powrót Drukuj Poszukiwacze z KWP w Lublin zatrzymali 23-latka, który poszukiwany był europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna poszukiwany był przez niemiecki wymiar sprawiedliwości za przestępstwa narkotykowe popełnione na ternie Niemiec. Jego zatrzymanie było możliwe dzięki współpracy z policjantami z BMWP KGP. Teraz 23-latka czeka ekstradycja do Niemiec, gdzie ma trafić do tymczasowego aresztu.

Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie ustalili, gdzie ukrywa się poszukiwany. 23-latek. Mężczyzna poszukiwany był od czerwca b.r za przestępstwa narkotykowe popełnione na terenie Niemiec. Niemiecki wymiar sprawiedliwości wystawił za nim europejski nakaz aresztowania. Policjanci ustalili, że 23-latek ukrywa się na terenie Zwierzyńca.

Działania lubelskich „łowców głów” przy ścisłej współpracy z policjantami z Niemiec i Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP doprowadziły do zatrzymania pod koniec ubiegłego tygodnia 23-latka. Kompletnie zaskoczony został zatrzymany w Zwierzyńcu.

Teraz 23-latka czeka ekstradycja do Niemiec, gdzie ma trafić do tymczasowego aresztu. W przeszłości odbywał już kary pozbawienia wolności za włamania i kradzieże na terenie Niemiec.

Przypominamy, że wszelkie informacje na temat osób poszukiwanych sprawców przestępstw i ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, można przekazywać bezpośrednio policjantom z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pod tel. 798 003 676.