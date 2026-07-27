Kryminalni z Gdańska zabezpieczyli prawie 5 kg narkotyków, co odpowiada ponad 4700 porcjom środków odurzających Data publikacji 27.07.2026 Powrót Drukuj Dzięki skutecznej pracy operacyjnej kryminalnych z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku zabezpieczono znaczną ilość środków odurzających oraz substancji psychotropowych. W związku z tą sprawą policjanci zatrzymali 47-latka oraz 20-letnią kobietę. Sąd zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy, natomiast wobec kobiety prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji.

W środę, 22 lipca br., policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, w wyniku realizowanych czynności operacyjnych, pojechali w rejon Oruni Górnej. Z posiadanych przez funkcjonariuszy informacji wynikało, że w to miejsce ma przyjechać mężczyzna, który będzie posiadał przy sobie znaczną ilość środków odurzających.

Po chwili policjanci zauważyli nadjeżdżający samochód marki Audi. Z pojazdu wysiadł mężczyzna z torbą, a kierująca odjechała. Funkcjonariusze natychmiast podjęli interwencję wobec 47-letniego mieszkańca Gdańska. W należącej do niego torbie ujawnili 4710 porcji środka odurzającego oraz 3 porcje substancji psychotropowej.

47-latek został zatrzymany i przewieziony do jednostki Policji, gdzie wykonano z jego udziałem niezbędne czynności procesowe. Policjanci zabezpieczyli również należące do niego mienie, w tym ponad 5 tys. złotych w gotówce oraz telefon komórkowy.

W tym samym czasie policjanci ruchu drogowego, po uzyskaniu informacji o pojeździe marki Audi, zatrzymali go do kontroli drogowej. Za kierownicą samochodu siedziała 20-letnia mieszkanka Gdańska.

Podczas kontroli funkcjonariusze wyczuli charakterystyczny zapach marihuany wydobywający się z wnętrza pojazdu. W trakcie przeszukania samochodu ujawnili m.in. woreczek z suszem roślinnym oraz zabezpieczyli e-papierosa, który może zawierać THC.

Kobieta została zatrzymana i przewieziona do placówki medycznej, gdzie pobrano od niej krew do badań. Jeżeli wyniki badań potwierdzą obecność środków odurzających w jej organizmie, odpowie również za kierowanie pojazdem pod ich wpływem. Policjanci zatrzymali jej prawo jazdy.

W trakcie kontroli funkcjonariusze ujawnili również nieprawidłowości w stanie technicznym pojazdu. Za stwierdzone wykroczenie kierująca została ukarana mandatem karnym w wysokości 200 zł, a dowód rejestracyjny pojazdu został zatrzymany.

Po zgromadzeniu materiału dowodowego 47-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku, gdzie usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

20-letnia kobieta również została doprowadzona do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście w Gdańsku, gdzie usłyszała zarzut posiadania środków odurzających lub substancji psychotropowych. Prokurator zastosował wobec niej środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji.

Za posiadanie znacznej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych 47-latkowi grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Za posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych 20-letniej kobiecie grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Jeżeli wyniki badań potwierdzą, że kierowała pojazdem pod wpływem środków odurzających, odpowie również za to przestępstwo, za które grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.