Areszt za znęcanie się nad partnerką, groźby, uszkodzenie ciała i podpalenie samochodu Data publikacji 27.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Dobrzenia Wielkiego zatrzymali 38-letniego mieszkańca powiatu opolskiego podejrzanego o popełnienie szeregu przestępstw. Mężczyzna usłyszał zarzuty znęcania się fizycznego i psychicznego nad swoją partnerką, a także zabrania jej samochód w celu krótkotrwałego użycia, który kilka dni później spalił. Ponadto odpowie za uszkodzenie ciała, zniszczenie mienie, a także kierowania gróźb pozbawienia życia. Podejrzany łącznie usłyszał sześć zarzutów. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Do zatrzymania 38-latka doszło w ubiegłym tygodniu. Policjanci prowadzący czynności w tej sprawie ustalili, że mężczyzna w okresie od stycznia 2025 roku do lipca 2026 roku miał znęcać się fizycznie i psychicznie nad wspólnie z nim zamieszkującą partnerką. Podejrzany, pod wpływem alkoholu wszczynał awantury domowe, wyzywał kobietę, niszczył należące do niej rzeczy, a także popychał ją, szarpał i uderzał. Groził jej również pozbawieniem życia oraz zniszczeniem samochodu.

Policjanci ustalili także, że 19 lipca br. mężczyzna naruszył nietykalność cielesną swojej partnerki, a pod koniec maja 2026 r. zabrał należącego do kobiety pojazdu w celu krótkotrwałego użycia. Tego samego dnia także spowodował u niej obrażenia ciała w wyniku użycia wobec niej siły fizycznej.

Kolejne ustalenia śledczych dotyczyły zdarzenia z 20 lipca br. Tego wieczoru 38-latek podpalił samochód należący do swojej partnerki. W wyniku pożaru pojazd o wartości około 60 tysięcy złotych spłonął całkowicie. Policjanci ustalili również, że mężczyzna dwukrotnie groził pozbawieniem życia koleżance swojej partnerki. Dopiero wtedy kobieta zdecydowała się złożyć zawiadomienie i powiadomić policjantów.

Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 38-latkowi sześciu zarzutów, dotyczących między innymi znęcania się fizycznego i psychicznego, spowodowania obrażeń ciała, zaboru pojazdu w celu krótkotrwałego użycia, zniszczenia mienia oraz kierowania gróźb karalnych. Na wniosek policjantów i prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. Za zarzucane przestępstwa mężczyźnie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.