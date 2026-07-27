Pozostawił miny przeciwpiechotne przy galerii handlowej - został zatrzymany przez jeleniogórskich policjantów
Pozostawienie materiałów wybuchowych w miejscu ogólnodostępnym, gdzie każdego dnia przebywają setki osób, mogło doprowadzić do tragedii. Dzięki skutecznym działaniom operacyjnym i procesowym jeleniogórscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób. 39-latek usłyszał już zarzuty, a decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.
Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze zatrzymali 39-letniego mężczyznę, podejrzanego o sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa eksplozji materiałów wybuchowych zagrażającej życiu i zdrowiu wielu osób.
Do zdarzenia doszło 22 lipca 2026 roku. Około godziny 19:40 dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze otrzymał zgłoszenie o przedmiocie przypominającym niewybuch, znajdującym się w koszu na śmieci przy jednej z galerii handlowych w Jeleniej Górze.
Na miejsce natychmiast skierowano policjantów oraz strażaków. Z uwagi na realne zagrożenie dla osób przebywających w galerii i jej bezpośrednim sąsiedztwie podjęto decyzję o ewakuacji. Obiekt opuściło około 160 osób, a dodatkowo ewakuowano 11 mieszkańców pobliskich budynków. Teren został zabezpieczony i wyłączony z użytkowania do czasu zakończenia działań specjalistycznych.
Podczas sprawdzenia miejsca zdarzenia policyjni saperzy z Wrocławia znaleźli dwie miny przeciwpiechotne – jedną w koszu na śmieci, drugą w pobliskich zaroślach. Niebezpieczne przedmioty zostały zabezpieczone, a następnie zneutralizowane.
Praca operacyjna i procesowa jeleniogórskich kryminalnych pozwoliła jeszcze tego samego dnia wytypować osobę podejrzewaną o pozostawienie materiałów wybuchowych w rejonie galerii handlowej. Funkcjonariusze ustalili, że sprawcą jest 39-letni mężczyzna dobrze znany policjantom z wcześniejszych konfliktów z prawem. Mężczyzna przez wiele lat odbywał karę pozbawienia wolności za różnego rodzaju przestępstwa, a zakład karny opuścił około roku temu.
Podejrzany został zatrzymany i umieszczony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Przedstawiono mu zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa eksplozji materiałów wybuchowych poprzez posiadanie i pozostawienie dwóch min przeciwpiechotnych mogących gwałtownie eksplodować, czym spowodował konieczność ewakuacji około 170 osób oraz stworzył realne zagrożenie dla ich życia i zdrowia.
25 lipca 2026 roku mężczyzna został doprowadzony do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze. Po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za zarzucany czyn grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.
Policjanci przypominają, że niewybuchy i niewypały, mimo upływu wielu lat od zakończenia działań wojennych, nadal stanowią śmiertelne zagrożenie. Każdy przedmiot przypominający amunicję, granat, minę czy pocisk może być niebezpieczny.
W przypadku znalezienia takiego przedmiotu należy:
- nie dotykać go, nie przenosić i nie próbować samodzielnie zabezpieczać,
- natychmiast oddalić się na bezpieczną odległość,
- uniemożliwić dostęp do miejsca osobom postronnym,
- jak najszybciej powiadomić Policję, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.
Każda nieodpowiedzialna próba przenoszenia lub celowego pozostawiania niewybuchów w miejscach publicznych może doprowadzić do tragedii oraz wiąże się z odpowiedzialnością karną. Policjanci nadal prowadzą czynności w tej sprawie, wyjaśniając wszystkie jej okoliczności.
(KWP we Wrocławiu / mw)