Pozostawił miny przeciwpiechotne przy galerii handlowej - został zatrzymany przez jeleniogórskich policjantów Data publikacji 27.07.2026 Powrót Drukuj Pozostawienie materiałów wybuchowych w miejscu ogólnodostępnym, gdzie każdego dnia przebywają setki osób, mogło doprowadzić do tragedii. Dzięki skutecznym działaniom operacyjnym i procesowym jeleniogórscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób. 39-latek usłyszał już zarzuty, a decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze zatrzymali 39-letniego mężczyznę, podejrzanego o sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa eksplozji materiałów wybuchowych zagrażającej życiu i zdrowiu wielu osób.

Do zdarzenia doszło 22 lipca 2026 roku. Około godziny 19:40 dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze otrzymał zgłoszenie o przedmiocie przypominającym niewybuch, znajdującym się w koszu na śmieci przy jednej z galerii handlowych w Jeleniej Górze.

Na miejsce natychmiast skierowano policjantów oraz strażaków. Z uwagi na realne zagrożenie dla osób przebywających w galerii i jej bezpośrednim sąsiedztwie podjęto decyzję o ewakuacji. Obiekt opuściło około 160 osób, a dodatkowo ewakuowano 11 mieszkańców pobliskich budynków. Teren został zabezpieczony i wyłączony z użytkowania do czasu zakończenia działań specjalistycznych.

Podczas sprawdzenia miejsca zdarzenia policyjni saperzy z Wrocławia znaleźli dwie miny przeciwpiechotne – jedną w koszu na śmieci, drugą w pobliskich zaroślach. Niebezpieczne przedmioty zostały zabezpieczone, a następnie zneutralizowane.

Praca operacyjna i procesowa jeleniogórskich kryminalnych pozwoliła jeszcze tego samego dnia wytypować osobę podejrzewaną o pozostawienie materiałów wybuchowych w rejonie galerii handlowej. Funkcjonariusze ustalili, że sprawcą jest 39-letni mężczyzna dobrze znany policjantom z wcześniejszych konfliktów z prawem. Mężczyzna przez wiele lat odbywał karę pozbawienia wolności za różnego rodzaju przestępstwa, a zakład karny opuścił około roku temu.

Podejrzany został zatrzymany i umieszczony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Przedstawiono mu zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa eksplozji materiałów wybuchowych poprzez posiadanie i pozostawienie dwóch min przeciwpiechotnych mogących gwałtownie eksplodować, czym spowodował konieczność ewakuacji około 170 osób oraz stworzył realne zagrożenie dla ich życia i zdrowia.

25 lipca 2026 roku mężczyzna został doprowadzony do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze. Po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za zarzucany czyn grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci przypominają, że niewybuchy i niewypały, mimo upływu wielu lat od zakończenia działań wojennych, nadal stanowią śmiertelne zagrożenie. Każdy przedmiot przypominający amunicję, granat, minę czy pocisk może być niebezpieczny.

W przypadku znalezienia takiego przedmiotu należy:

nie dotykać go, nie przenosić i nie próbować samodzielnie zabezpieczać,

natychmiast oddalić się na bezpieczną odległość,

uniemożliwić dostęp do miejsca osobom postronnym,

jak najszybciej powiadomić Policję, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Każda nieodpowiedzialna próba przenoszenia lub celowego pozostawiania niewybuchów w miejscach publicznych może doprowadzić do tragedii oraz wiąże się z odpowiedzialnością karną. Policjanci nadal prowadzą czynności w tej sprawie, wyjaśniając wszystkie jej okoliczności.