Za zwrócenie uwagi… celowo najechał na rowerzystę Data publikacji 27.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci z II Komisariatu Policji w Łodzi wytypowali, a następnie zatrzymali 34-latka odpowiedzialnego za dwukrotne umyślne potrącenie rowerzysty. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło 22 lipca 2026 roku, przy ulicy Krótkiej w Łodzi. Wówczas kierujący Mercedesem jechał ulicą Zgierską w kierunku ulicy Zachodniej. Kiedy wjechał na oznakowaną i wyznaczoną drogę dla rowerów, nie zachował szczególnej ostrożności czym zmusił znajdującego się tam cyklistę do gwałtownego hamowania i zmiany jego toru jazdy by uniknąć zderzenia.

48-letni rowerzysta postanowił zwrócić uwagę kierującemu samochodem i podszedł do niego. Gdy stanął na wysokości przednich drzwi, auto ruszyło do tyłu dodatkowo kierowca skręcił w lewą stronę, aby celowo potrącić mężczyznę. Po tym manewrze sprawca ruszył do przodu, następnie cofnął i uderzył w pokrzywdzonego oraz najechał na niego i jednoślad. W wyniku zdarzenia mężczyzna doznał poważnych obrażeń m.in. otwartych złamań lewej nogi. Po całej sytuacji odjechał nie udzielając pomocy pokrzywdzonemu.

Od tej chwili kryminalni z bałuckiego komisariatu rozpoczęli intensywne działania, aby ustalić sprawcę. Już następnego dnia po zdarzeniu 34-latek, był w rękach stróżów prawa. Został zatrzymany na terenie Piotrkowa Trybunalskiego. Podczas przeszukania mieszkania, w którym przebywał policjanci znaleźli ponad 200 gramów środków zabronionych prawem.

Zebrany materiał dowodowy w sprawie pozwolił na przedstawienie zatrzymanemu zarzutów usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, następstwem której mogła być śmierć człowieka, spowodowanie opisanych wyżej obrażeń oraz prowadzenia pojazdu pod wpływem środków odurzających za co grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Dodatkowo nie uniknie odpowiedzialności za posiadanie znacznej ilości narkotyków.

Czynności w tej sprawie prowadzone są przez śledczych z II Komisariatu Policji w Łodzi pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź - Bałuty. Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec 34-latka areszt na najbliższe 3 miesiące.

( KWP w Łodzi / mw)

Film pokazuje opisane zdarzenie przy ulicy Krótkiej w Łodzi.