Szczęśliwy finał poszukiwań dwuletniego chłopca Data publikacji 27.07.2026 Powrót Drukuj Dwuletni chłopiec zaginął podczas spaceru w jednej z miejscowości na terenie powiatu głogowskiego. Chłopiec wbiegł w pole kukurydzy. Dzięki szybkiej reakcji służb, dziecko zostało odnalezione całe i zdrowe. Pamiętajmy, że w przypadku zaginięcia należy działać bez zwłoki i jak najszybciej wezwać pomoc. Niezwłoczne przekazanie informacji umożliwia szybkie rozpoczęcie poszukiwań, co może mieć kluczowe znaczenie dla ich skuteczności.

Do zdarzenia doszło w niedzielę, w gminie Jerzmanowa. Podczas spaceru dwuletni chłopiec oddalił się od opiekunów i wbiegł w pobliskie pole kukurydzy. Rodzice próbowali odnaleźć chłopca na własną rękę, sprawdzając okoliczny teren. Kiedy nie udało się odnaleźć dziecka, o jego zaginięciu powiadomili służby ratunkowe.

Po otrzymaniu zgłoszenia głogowscy policjanci natychmiast rozpoczęli działania poszukiwawcze. Do akcji przystąpili również strażacy z Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z okolicznych miejscowości. Funkcjonariusze sprawdzali rejon, w którym chłopiec był widziany po raz ostatni, w tym pole kukurydzy. Na szczęście, niedługo po otrzymaniu zgłoszenia, chłopiec został odnaleziony.

Sytuacja zakończyła się szczęśliwie, jednak apelujemy do wszystkich rodziców oraz opiekunów o rozwagę i rozsądek. Wakacje kojarzą się z odpoczynkiem, ale opiekunowie nie powinni tracić czujności. Nawet miejsca, które wydają się bezpieczne, mogą być groźne dla małych dzieci, szczególnie otwarte tereny, takie jak pola, łąki czy lasy.

Przypominamy, aby nigdy nie pozostawiać dzieci bez opieki. Podczas prac w polu, ogrodzie czy domu miejmy je zawsze w zasięgu wzroku. Uczmy najmłodszych, gdzie mogą się bezpiecznie bawić, a których miejsc powinni unikać.

W przypadku zaginięcia nie zwlekajmy, natychmiast wezwijmy pomoc. Szybkie przekazanie informacji pozwala na niezwłoczne rozpoczęcie poszukiwań i może mieć istotne znaczenie dla ich przebiegu.