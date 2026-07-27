Błyskawiczna reakcja i skuteczne działania policjantów. Podejrzany o usiłowanie zabójstwa trafił do aresztu Data publikacji 27.07.2026 Powrót Drukuj Profesjonalizm, determinacja i intensywna praca funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku doprowadziły do szybkiego zatrzymania oraz zgromadzenia obszernego materiału dowodowego przeciwko 34-latkowi podejrzanemu o usiłowanie zabójstwa. Sąd Rejonowy w Kłodzku, przychylając się do wniosku Policji i Prokuratury, zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Mieszkańcowi powiatu kłodzkiego może grozić kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło 21 lipca br. w jednym z budynków wielorodzinnych na terenie Kłodzka. Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że podczas konfliktu 34-letni mężczyzna zaatakował 32-letniego pokrzywdzonego nożem, zadając mu kilkanaście ciosów oraz kierując wobec niego groźby pozbawienia życia. W wyniku ataku pokrzywdzony doznał licznych ran kłutych i ciętych, jednak dzięki podjętej obronie sprawcy nie udało się zrealizować zamierzonego celu.

Bezpośrednio po otrzymaniu zgłoszenia policjanci podjęli natychmiastowe działania. Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce zdarzenia, przeprowadzili niezbędne czynności. Intensywna praca dochodzeniowo-śledcza oraz analiza zgromadzonych dowodów pozwoliły na przedstawienie 34-letniemu mieszkańcowi powiatu kłodzkiego zarzutu usiłowania zabójstwa i kierowania gróźb karalnych.

Na wniosek śledczych i prokuratora Sąd Rejonowy w Kłodzku zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.

Za usiłowanie zabójstwa grozi nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności.