Oszustki zatrzymane i tymczasowo aresztowane. Policjanci z Ursynowa rozbili ogniwo grupy działającej metodą „na policjanta” Data publikacji 30.07.2026 Powrót Drukuj Dzięki intensywnej pracy operacyjnej policjantów Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Warszawa Ursynów zatrzymane zostały dwie kobiety podejrzane o udział w oszustwie metodą „na policjanta”, którego ofiarą padła seniorka z Ursynowa. Pokrzywdzona straciła gotówkę oraz cenną biżuterię. Straty oszacowano na ponad 177 tysięcy złotych. Obie podejrzane decyzjami sądu zostały tymczasowo aresztowane.

Do przestępstwa doszło na początku czerwca br. Z seniorką skontaktował się telefonicznie mężczyzna podający się za funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji. Przekonał kobietę, że jest obserwowana przez grupę przestępczą, a jej oszczędności i kosztowności są zagrożone. Fałszywy policjant przez kilka godzin utrzymywał z nią kontakt telefoniczny, instruując ją, jak ma postępować.

Pokrzywdzona przygotowała gotówkę oraz biżuterię i zgodnie z poleceniami przekazała je kobiecie, która przyszła pod jej miejsce zamieszkania. Łączna wartość utraconego mienia wyniosła ponad 177 tysięcy złotych.

Sprawą natychmiast zajęli się kryminalni z Komisariatu Policji Warszawa Ursynów. W wyniku skrupulatnej analizy zgromadzonych materiałów oraz działań operacyjnych ustalili osoby mogące mieć związek z przestępstwem. Pierwszą z podejrzanych zatrzymano pod koniec czerwca na terenie Marek. Kobieta została doprowadzona do prokuratury, a następnie decyzją sądu tymczasowo aresztowana na 2 miesiące.

Policjanci nie przerwali jednak działań. Kontynuowane czynności operacyjne doprowadziły do ustalenia miejsca ukrywania się drugiej z podejrzanych w wynajmowanym apartamencie na terenie Łodzi. Kilka dni temu kryminalni z Ursynowa przeprowadzili kolejną realizację, podczas której zatrzymali 18-letnią kobietę podejrzaną o udział w oszustwie oraz mężczyznę poszukiwanego przez Prokuraturę Rejonową w Krakowie. W trakcie przeszukania zabezpieczono telefony komórkowe i inne przedmioty mogące mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania. Dodatkowo ujawniono niewielką ilość kokainy, do której posiadania przyznał się zatrzymany mężczyzna.

18-latka usłyszała zarzut oszustwa. Z ustaleń śledczych wynika, że pełniła funkcję tzw. odbieraka, odbierając od pokrzywdzonej pieniądze i biżuterię. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, uwzględniając wniosek prokuratora, zastosował wobec niej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów. Sprawa ma charakter rozwojowy, a śledczy nie wykluczają dalszych zatrzymań osób powiązanych z grupą dokonującą oszustw metodą „na policjanta”.

Przypominamy, że funkcjonariusze Policji nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy, biżuterii ani innych kosztowności, nie polecają również wypłacania oszczędności czy przekazywania ich nieznanym osobom. Każdy taki telefon powinien wzbudzić czujność – rozmowę należy natychmiast zakończyć i skontaktować się z najbliższą jednostką Policji lub zadzwonić pod numer alarmowy 112.