Małopolscy policjanci zatrzymali 46-latka, który dopuścił się publicznego znieważenia na tle narodowym oraz kierował groźby karalne wobec dwóch obywateli Ukrainy Data publikacji 30.07.2026 Powrót Drukuj Wczoraj na terenie województwa wielkopolskiego, małopolscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który dopuścił się publicznego znieważenia na tle narodowym oraz kierował groźby karalne wobec dwóch obywateli Ukrainy.

Obecnie funkcjonariusze prowadzą z nim czynności w Komisariacie Policji w Skawinie. Sprawa 46-latka zostanie przekazana do Prokuratury Rejonowej w Wieliczce.

Do zdarzenia doszło 24 lipca br. na terenie powiatu krakowskiego. Dzień później pokrzywdzeni złożyli zawiadomienie w jednostce Policji. Funkcjonariusze zabezpieczyli monitoring, przesłuchali świadków oraz rozpoczęli poszukiwanie mężczyzny.