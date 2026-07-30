Prawie 2,5 promila alkoholu miał kierujący zatrzymany przez policjanta z komisariatu wodnego będącego w czasie wolnym od służby Data publikacji 30.07.2026 Powrót Drukuj Post. Jakub Grudziński na co dzień pełniący służbę w komisariacie wodnym, a obecnie przebywający na adaptacji zawodowej w Oddziale Prewencji Policji w Gdańsku, w swoim czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierowcę. Alkomat wskazał wynik prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie.

W ubiegły poniedziałek, będąc w swoim czasie wolnym, post. Jakub Grudziński, który na co dzień pełni służbę w Komisariacie Wodnym Policji w Gdańsku, w miejscowości Mały Rudnik zauważył kierowcę Fiata, którego tor jazdy wskazywał na to, że może znajdować się pod wpływem alkoholu. Policjant natychmiast podjął decyzję o podjęciu interwencji.

Po zatrzymaniu kierującego jego podejrzenia się potwierdziły. Sposób odpowiedzi na pytania policjanta jednoznacznie wskazywał na stan w jakim się znajduje, a on sam potwierdził, że kilka godzin wcześniej wypił 1,5 litra alkoholu. Post. Grudziński od razu wyciągnął kluczyki ze stacyjki i wezwał na miejsce patrol ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu. Alkomat wskazał wynik prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie mężczyzny.

39-latkowi w związku z kierowaniem w stanie nietrzeźwości zatrzymano prawo jazdy, a za popełnione przestępstwo będzie odpowiadał przed sądem.