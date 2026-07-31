Kolejny „odbierak” w rękach świdnickich policjantów. Tym razem było to oszustwo metodą „na inwestycje” Data publikacji 31.07.2026 Powrót Drukuj To kolejny przypadek, w którym policjanci doprowadzili do zatrzymania tzw. odbieraka. 22-letni mężczyzna jest podejrzany o udział w oszustwie metodą „na inwestycje”. Został zatrzymany podczas odbierania pieniędzy od 70-letniego mieszkańca powiatu świdnickiego.

Inwestycje coraz częściej przyciągają naszą uwagę. Chęć szybkiego pomnożenia majątku nie zawsze jednak idzie w parze z bezpieczeństwem. Nie inaczej było w tym przypadku.

70-letni mieszkaniec powiatu świdnickiego zainteresował się ogłoszeniem, na które natrafił w Internecie. Dotyczyło ono inwestowania w akcje spółki Orlen. Nawiązał kontakt i rozpoczął współpracę z rzekomym „doradcą inwestycyjnym”. Warunkiem przystąpienia do inwestowania było założenie konta na wskazanej platformie inwestycyjnej oraz dokonanie pierwszej wpłaty w wysokości 1000 złotych.

Już na początku inwestycji mężczyzna był przekonywany o wysokich zyskach, które miały wynosić nawet 30%. Podczas sprawdzania konta inwestycyjnego widział, jak zainwestowana przez niego kwota rośnie. Mógł również w dowolnym momencie wypłacić część środków, co utwierdziło go w przekonaniu, że inwestycja jest legalna. Zachęcony tym postanowił dalej inwestować, dokonując kolejnych wpłat.

Na polecenie „osobistego opiekuna inwestycyjnego” zainstalował na swoim telefonie wskazaną aplikację i wykonywał wszystkie przekazywane mu instrukcje. Niestety było to złośliwe oprogramowanie, które umożliwiło oszustom podgląd wszystkich czynności wykonywanych na urządzeniu.

W pewnym momencie na koncie inwestycyjnym 70-latka widniała kwota przekraczająca 155 tysięcy dolarów. Mężczyzna postanowił wypłacić swoje pieniądze. Wówczas „doradca inwestycyjny” poinformował go, że inwestycja została rzekomo nieprawidłowo przeprowadzona, a na jego koncie pojawiło się ujemne saldo opiewające na kilkadziesiąt tysięcy dolarów.

70-latek chciał uregulować swoje zobowiązania, pokrywając tym samym rzekomy deficyt na koncie. Rzekomy doradca inwestycyjny zaproponował, aby spłata odbywała się gotówką, którą miał odbierać „zaufany kurier”. Mężczyzna przystał na tę propozycję. Po każdym przekazaniu pieniędzy kurierowi zadłużenie widoczne na koncie inwestycyjnym malało, co dodatkowo uwiarygodniało całą historię.

W pewnym momencie 70-latek opowiedział o wszystkim swojej rodzinie i dlatego następnym krokiem było powiadomienie Policji. Tego samego dnia otrzymał kolejny telefon z poleceniem przekazania kurierowi 40 tysięcy złotych. Policjanci z wydziału kryminalnego komendy powiatowej w Świdnicy we wskazanym miejscu zatrzymali 22-letniego mężczyznę w chwili, gdy odbierał od pokrzywdzonego kopertę z pieniędzmi.

Dzięki podjętym działaniom policjantów 70-latek nie stracił kolejnych oszczędności.

22-latek usłyszał zarzuty związane z udziałem w oszustwie. Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Świdnicy sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.

Za popełnione przestępstwo grozi mu teraz kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.