Groźne zdarzenie na placu zabaw Data publikacji 31.07.2026 Powrót Drukuj Do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem 11-latka doszło na placu zabaw w Warze. Jak ustalili policjanci, nastolatek usiadł na karuzeli, a jego koledzy przyłożyli koła rozpędzonych hulajnóg elektrycznych do urządzenia. W wyniku tej zabawy młody mieszkaniec powiatu brzozowskiego wypadł z rozpędzonej karuzeli. Nastolatek trafił do szpitala. Apelujemy do rodziców, opiekunów, aby rozmawiali z dziećmi o zagrożeniach związanych z ryzykownymi zachowaniami.

Do tego groźnego zdarzenia doszło w środę około godziny 21.00, na placu zabaw znajdującym się przy Szkole Podstawowej w Warze. Jak ustalili policjanci, 11-latek przebywał na placu zabaw wraz z dwoma rówieśnikami i 14-letnią koleżanką. W pewnym momencie postanowili wykorzystać hulajnogi elektryczne w celu zwiększenia prędkości obrotowej karuzeli. 11-latek usiadł na środku karuzeli, a następnie nastolatkowie przyłożyli do karuzeli koła rozpędzonych hulajnóg elektrycznych.

Pozwoliło to na osiągnięcie znacznie większej prędkości obrotowej niż jest to możliwe podczas prawidłowego korzystania z tego urządzenia. W wyniku tej zabawy nastolatek wypadł z karuzeli na twarde podłoże. Na miejsce została wezwana załoga ratownictwa medycznego. Chłopiec z obrażeniami trafił do szpitala w Rzeszowie.

Brzozowscy policjanci wyjaśniają szczegółowe okoliczności zdarzenia. O sprawie zostanie powiadomiony sąd rodzinny.

Policja apeluje do rodziców i opiekunów prawnych, by zwracali szczególną uwagę na to, w jaki sposób ich dzieci korzystają z hulajnóg elektrycznych. Warto upewnić się, że młody użytkownik zna przepisy, posiada wymagane uprawnienia i porusza się pojazdem spełniającym normy techniczne. Hulajnoga elektryczna to pojazd, którego użytkowanie wiąże się z odpowiedzialnością.

Przypominamy, że od 3 marca zabrania się dopuszczania dziecka w wieku do 13 lat do kierowania hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego na drodze. Wyjątek stanowi kierowanie w strefie zamieszkania, ale wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.