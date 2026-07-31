Kolumbijczyk, który propagował nazizm przekazany Straży Granicznej w celu deportacji z Polski Data publikacji 31.07.2026 Powrót Drukuj Policjanci wydziału kryminalnego oświęcimskiej komendy Policji zatrzymali 34–letniego obywatela Kolumbii. Obcokrajowiec został przekazany w ręce Strażników Granicznych wraz z wnioskiem o jego deportację z terytorium Polski z uwagi na rażące naruszenie prawa.

W środę, 15.07.2026 r., policjanci zostali powiadomieni przez Straż Muzealną byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz–Birkenau o ujęciu obywatela Kolumbii w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa propagowania nazizmu. Funkcjonariusze natychmiast pojechali do Muzeum, gdzie przejęli 34–letniego obcokrajowca. Mężczyzna trafił do oświęcimskiej komendy Policji.

W trakcie prowadzonych czynności policjanci wydziału kryminalnego ustalili, że mężczyzna podczas zwiedzania byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz, pozował do zdjęcia wykonując ręką gesty tzw. pozdrowienia hitlerowskiego. Zdjęcia robił mu jego znajomy. O szczegółach sprawy została powiadomiona Prokuratura Rejonowa w Oświęcimiu. Na podstawie zebranych dowodów podejrzanemu został przedstawiony zarzut propagowania nazizmu. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu i dobrowolnie poddał karze: dwóch tysięcy złotych oraz podania wyroku do wiadomości publicznej.

Cudzoziemiec został przekazany w ręce strażników granicznych z Grupy Zamiejscowej w Oświęcimiu Placówki Straży Granicznej w Krakowie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o zobowiązaniu obcokrajowca do powrotu do kraju pochodzenia. Straż Graniczna przeprowadzi postępowanie w celu jego deportacji z Polski.

Procedura wydalenia cudzoziemca łamiącego prawo na terytorium Polski

Każda osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma obowiązek przestrzegania obowiązującego prawa. Wobec osób, które łamią prawo, są podejmowane stanowcze i zgodne z przepisami działania. Zgodnie Ustawą o cudzoziemcach, obywatele innych państw, którzy zostali skazani za przestępstwa popełnione na terytorium Polski, muszą liczyć się z konsekwencjami swoich czynów oraz możliwością uruchomienia procedury wydalenia do kraju pochodzenia. Ich obecność może bowiem stanowić zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa na terenie Polski.