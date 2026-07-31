Odpowiedzą za oszustwa na łączną kwotę prawie 100 000 zł Data publikacji 31.07.2026 Powrót Drukuj Na 3 miesiące do tymczasowego aresztu trafiło dwoje mieszkańców Warszawy w wieku 35 i 42-lat. Sprawcy zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Lublinie do oszustwa, którego dokonali wspólnie w dzielnicy Czechów w Lublinie. Dalsza praca operacyjna pozwoliła na udowodnienie mężczyźnie kolejnych dwóch przestępstw. Łączne straty to blisko 100 000 złotych. Zatrzymanym grozi kara do 8 lat więzienia.

Sprawcy zostali zatrzymani do sprawy oszustwa, którego dokonali wspólnie na początku lipca w dzielnicy Czechów w Lublinie. 42-latek odbierał pieniądze, w tym czasie 35-latka obserwowała otoczenie, czy nie zbliża się policja. Oszustwo polegające na podszywaniu się pod funkcjonariuszy organów ścigania w sprawie fałszywych banknotów,. Działanie sprawców doprowadziło do wyłudzenia blisko 20 000 złotych.

Dzięki pracy operacyjnej funkcjonariuszy Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Lublinie 42-latkowi udowodniono 2 kolejne oszustwa, do których się przyznał. Łączna kwota strat opiewa na kwotę niemal 100 000 złotych.

42-latek i 35-latka usłyszeli już zarzuty. Na wniosek śledczych sąd zdecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sprawców osadzono już w Areszcie Śledczym w Lublinie.

Za przestępstwo oszustwa grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.

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