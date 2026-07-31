Zaatakowała kierowcę. Została zatrzymana Data publikacji 31.07.2026 Powrót Drukuj Na podstawie filmu opublikowanego wczoraj, tj. 30 lipca br., w mediach społecznościowych, ukazującego kobietę z dzieckiem, która w samochodzie przeznaczonym do przewozu osób zaatakowała kierowcę, częstochowscy policjanci podjęli działania zmierzające do ustalenia dokładnych okoliczności tego zdarzenia oraz jego uczestników.

Mundurowi dotarli do 35-letniego obywatela Ukrainy i przyjęli od niego zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Z jego treści wynikało, że mężczyzna realizował zamówiony przez kobietę kurs. Kiedy odmówił jej zatrzymania się przy sklepie, został przez nią uderzony w głowę. Policjanci zabezpieczyli również zapis monitoringu z samochodu pokrzywdzonego, który może pomóc w wyjaśnieniu przebiegu całego zdarzenia.



48-letnia kobieta, która miała dopuścić się ataku na 35-latku, sama zgłosiła się do Komisariatu Policji I w Częstochowie, gdzie zostały z nią wykonane wstępne czynności, a następnie została zatrzymana.



Zgromadzone w tej sprawie materiały zostały już przekazane do częstochowskiej prokuratury celem oceny prawno-karnej. Jeszcze dziś kobieta zostanie doprowadzona do prokuratury, gdzie będą podejmowane wobec niej dalsze czynności.



Z uwagi na fakt, że świadkiem zdarzenia było małoletnie dziecko, z którym 48-latka podróżowała, materiały dotyczące tego zdarzenia zostaną również przekazane do sądu rodzinnego celem oceny sytuacji rodzinnej i podjęcia stosownych czynności w ramach jego kompetencji.