Sukces makowskiej Policji: rozbito szajkę oszustów inwestycyjnych. Rodzina pokrzywdzonej podziękowała policjantom za szybką reakcję Powrót Drukuj Dzięki szybkiej reakcji oraz skutecznie przeprowadzonym działaniom operacyjnym policjantów makowskiej komendy udaremniono przekazanie pieniędzy przez mieszkankę powiatu makowskiego, która padła ofiarą oszustów działających metodą ,,na inwestycję’’. Efektem przeprowadzonej akcji było zatrzymanie osób podejrzanych o udział w przestępczym procederze. Rodzina pokrzywdzonej seniorki podziękowała funkcjonariuszom za profesjonalizm i „zwykłą ludzką życzliwość”.

Treść przesłanych podziękowań

Mechanizm oszustwa

Ofiarą przestępców padła starsza mieszkanka powiatu makowskiego. Sprawcy kontaktowali się z nią od czerwca do lipca 2026 roku za pośrednictwem komunikatora internetowego. Podając się za doradców finansowych, oferowali bezpieczne i niezwykle zyskowne inwestycje na platformie internetowej. Wprowadzona w błąd seniorka przelała na wskazane konto ponad 17 tys. zł , a kolejne 90 tys. zł przekazała osobiście nieznanemu kurierowi.

Oszuści, mimo zdobycia ponad 107 tys. zł, żądali od kobiety kolejnej wpłaty w wysokości 45 tys. zł. Przekazanie gotówki zaplanowano na 24 lipca br. Informacja ta trafiła do makowskich policjantów, którzy wspólnie z funkcjonariuszami z Różana przygotowali zasadzkę w wyznaczonym miejscu.

Skuteczne działania policjantów

Akcja zakończyła się pełnym sukcesem. Na gorącym uczynku zatrzymano obywatela Ukrainy, który przyjechał po odbiór pieniędzy.

Jak wykazało śledztwo, dwoje podejrzanych wykorzystywało zaawansowaną infrastrukturę technologiczną. Specjalistyczny system łączący bramki z wieloma kartami sim pozwalał im na masowe, zautomatyzowane przekierowywanie ruchu telekomunikacyjnego z pominięciem standardowej identyfikacji operatorów. Narzędzie to służyło do pełnej anonimizacji działań i utrudniania wykrycia sprawców. Obojgu przedstawiono zarzuty pomocnictwa w oszustwie. Czwartym zatrzymanym w tej sprawie jest obywatel Białorusi.

Zarzuty i środki zapobiegawcze

Piotrowi Waldemarowi P. i Monice S. w Prokuraturze Rejonowej w Przasnyszu przedstawiono zarzuty pomocnictwa innym osobom przez doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości ponad 107 tys. zł. Artsimowii L. (obywatel Białorusi) i Vladyslavowi I. (obywatel Ukrainy) przedstawiono zarzuty usiłowania doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o wartości 45 tys. zł. ponadto Vladyslavowi I. przestawiono zarzuty posiadania mefedronu i jazdy samochodem pomimo cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.

Wobec Artsioma L. i Vladyslava I. Sąd Rejonowy w Przasnyszu zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy od dnia zatrzymania. W stosunku do Piotra P. sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 1 miesiąca, z zastrzeżeniem, że środek ten ulegnie zmianie pod warunkiem wpłaty poręczenia majątkowego w wysokości 80 tys. zł. Wobec Moniki P. zastosowano wolnościowy środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji połączonego z zakazem opuszczania kraju. Więcej w komunikacie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Podziękowania od rodziny seniorki

Skuteczność, profesjonalizm oraz empatia policjantów wywołały ogromną wdzięczność rodziny pokrzywdzonej kobiety. Na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Makowie Mazowieckim wpłynął oficjalny, poruszający list od córki pokrzywionej kobiety.

„Dla mnie ta sprawa ma również szczególny, osobisty wymiar. Moja mama padła ofiarą tego oszustwa, dlatego wiem, jak wiele bólu, stresu i poczucia bezradności przeżywają osoby pokrzywdzone oraz ich najbliżsi. Tym bardziej doceniam Państwa determinację, konsekwencję i wysiłek (...). Każde takie działanie przywraca poszkodowanym nadzieję i pokazuje, że osoby dopuszczające się takich czynów nie pozostają bezkarne” - czytamy w liście.

Szczególne słowa uznania i podziękowania za „zwykłą ludzką życzliwość” oraz traktowanie sprawy z należytą powagą rodzina skierowała do sierż. szt. Marcina Borkowskiego z Posterunku Policji w Różanie. Jak podkreślono, jego postawa dała rodzinie poczucie, że poszkodowana seniorka nie została w tej trudnej sytuacji sama.

Dla makowskich policjantów tak wysoka ocena ich pracy jest najlepszą motywacją do dalszej, codziennej służby na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.