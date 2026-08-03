62 zarzuty dla 11 podejrzanych. Policjanci z Nowej Dęby zakończyli śledztwo w sprawie przestępczości narkotykowej Data publikacji 03.08.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Nowej Dębie w czerwcu br. zakończyli śledztwo prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu w sprawie przestępczości narkotykowej. Efektem wielomiesięcznej i intensywnej pracy funkcjonariuszy było zgromadzenie obszernego materiału dowodowego, który pozwolił na przedstawienie 11 podejrzanym aż 62 zarzutów.

Policjanci Komisariatu Policji w Nowej Dębie, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu, prowadzili śledztwo dotyczące przestępstw określonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Prowadzone postępowanie wymagało przeprowadzenia licznych czynności operacyjnych i procesowych. Funkcjonariusze szczegółowo analizowali zgromadzony materiał dowodowy, wykonywali przeszukania, zabezpieczali dowody rzeczowe oraz przesłuchiwali świadków.

Konsekwentnie realizowane działania pozwoliły na odtworzenie mechanizmu działania i ustalenie osób, które w latach 2023 - 2025, na terenie województwa podkarpackiego, prowadziły przestępczą działalność. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na ustalenie 11 podejrzanych i przedstawienie im aż 62 zarzutów. W proceder zamieszani byli mieszkańcy powiatu mieleckiego, w tym jeden obywatel Ukrainy.

Podejrzewani usłyszeli zarzuty dotyczące przestępstw określonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, między innymi wprowadzania do obrotu środków odurzających i substancji psychotropowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, uczestniczenia w ich obrocie, udzielania narkotyków, w tym osobom małoletnim, posiadania środków odurzających, również w znacznych ilościach, uprawy konopi innych niż włókniste, a także wytwarzania środków odurzających i substancji psychotropowych.

Zakończenie śledztwa jest efektem wielomiesięcznej, intensywnej i profesjonalnej pracy funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Nowej Dębie, którzy zgromadzili materiał dowodowy pozwalający na zakończenie postępowania przygotowawczego i skierowanie sprawy do sądu. Po zakończeniu śledztwa Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu skierowała do sądu akt oskarżenia.

Za zarzucane przestępstwa ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii przewiduje surowe kary, w tym w najpoważniejszych przypadkach wieloletnie pozbawienie wolności. O odpowiedzialności karnej podejrzanych rozstrzygnie sąd.